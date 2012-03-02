Киев. 2 марта. УНИАН. На телеканале СТБ стартует новый музыкальный проект "Звездный ринг".

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН создатели музыкального проекта.

По словам руководителя проекта Елены РОМАНЕНКО, премьера «Звездного ринга» состоится 6 марта. Ведущим шоу будет рэп-исполнитель СЕРЕГА (Сергей ПАРХОМЕНКО).

Участниками поединков 6 марта будут Олег КЕНЗОВ, Дмитрий МОНАТИК, Иван САФАРОВ, Александр КРИВОШАПКО.

«Построить наше шоу мы решили по принципу боксерского поединка», - рассказала Е.РОМАНЕНКО.

По ее словам, в шоу будут участвовать 24 самых ярких вокалиста, которые уже принимали участие в шоу «Україна має талант» и «Х-фактор».

«В каждый эфир мы организуем два боя, в котором сойдутся соперники один на один. Вначале это будет отборочный тур, в котором ребятам придется высоять три вокальных раунда», - сообщила Е.РОМАНЕНКО, добавив, что в первом задании отборочного тура участники представят свою лучшую песню, которую они когда-то исполняли в проекте.

По словам Е.РОМАНЕНКО, во втором туре участники выберут друг другу категории, а компьютер определит песню, которая будет исполняться. «Это чистый интерактив, это не подготовка. Даже команда проекта не знает песню, которую выберет комьютер»,- добавила она.

Третий раунд будет представлять собой «хит от звезды». На каждом эфире будет присутствовать мировая звезда и участники должны будут исполнить дуэтную песню этой звезды.

Определять победителя будут только зрители. «Мы решили отойти от стандартных историй, где есть жюри. Абсолютно все вердикты у нас выносят зрители», - подчеркнула Е.РОМАНЕНКО.