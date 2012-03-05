Открытое обращение общественной организации «Свобода выбора»

к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, правительственным чиновникам и украинскому сообществу относительно Закона Украины, принятого 22 сентября в 2011 г. с реестр. № 3778-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий», который поступил на подпись Президенту Украины.

Уважаемый Виктор Федорович!

Украинские потребители табачной продукции, численность которых превышает 9 миллионов человек из числа взрослого населения Украины, чьи интересы представляет в том числе и наша общественная организация - «Свобода выбора», выражают свою глубокую обеспокоенность отдельными положениями Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» за № 3778-VI от 22.09.2011, который поступил из Верховной Рады Украины к Вам на подпись.

Мы осознаем, что табакокурение вызывает неоднозначное отношение в украинском обществе и имеет как сторонников, так и противников. Однако табачная продукция в нашей стране является легальной, то есть такой, которая имеет право на существование рядом с другими потребительскими товарами, а следовательно - информация о ней должна быть доступной. Эта продукция имеет спрос у более чем трети взрослых потребителей страны, каждый из которых имеет право свободного, сознательного и гарантированного законодательством выбора: потреблять легальную табачную продукцию, или нет. При этом мы вполне признаем, что свободное право на курение не должно нарушать прав других граждан, которые не курят.

Обеспокоенные прогрессирующей тенденцией к постоянному и целеустремленному ограничению прав и свобод той части потребителей, которые сделали сознательный выбор в интересах курения, мы выражаем решительный протест против отмеченного закона. Запрет на получение любой информации относительно табачной продукции в местах ее продажи, который бездумно внедряется в пункте 3 раздела І закона № 3778-VI, делает невозможным предоставление потребителю необходимой информации для сравнения и анализа свойств этих товаров, и также для того, чтобы определиться: курить ему, или нет.

Законом Украины «О защите прав потребителей» установлено, что любой потребитель имеет право знать достоверную информацию относительно потребительских свойств товара, чтобы сделать поинформированный выбор. Также это справедливо и относитеьно табачной продукции, которая легально производится по технологическим регламентам и стандартам, под жестким надзором за качеством со стороны государства. Тот факт, что человек лишается права на информацию о продукте лишь на основании того, что это не нравится противникам курения, а не базируясь на объективных принципах, является проявлением дискриминации.

Информация относительно табачной продукции по своей правовой сущности не является рекламой, более того, все виды рекламы табачных изделий запрещены в Украине уже не первый год. Информация о табачной продукции является требованием Законов Украины «О защите прав потребителей» и «О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» в части информирования потребителя о качественных характеристиках товара.

Таким образом, отмеченный запрет не только нарушает закрепленные Конституцией права граждан на свободный выбор и потребление любого товара, который находится в свободном обращении, но и способствует увеличению теневого производства поддельной продукции, контрабанды табачных изделий и несанкционированной, бесконтрольной торговли с постепенным замещением легально выработанной продукции товарами незаконного происхождения.

Учитывая все вышесказанное, мы просим Вас, уважаемый Виктор Федорович, защитить права и свободы трети взрослого населения Украины, которые курят, и на плечи которых ложится обязанность уплаты акцизных налогов на табачные изделия, которые составляют существенную часть государственного бюджета Украины.

Верим, что и в дальнейшем, Вы, уважаемый Виктор Федорович, как гарант Конституции будете последовательно отстаивать конституционные права граждан Украины, и обращаемся к Вам с просьбой применить право на вето относительно Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).

С уважением,

лидер общественной организации «Свобода выбора» Евгений Корнеев