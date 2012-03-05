Президент ПАО «Азовмаш» Александр Савчук дал интервью престижнейшей газете Британии

«The Times» – пожалуй, самая известная англоязычная газета мира – специально ко Всемирному экономическому форуму (Давос, 25–29 января), создала проект «Украина: страна, занимающая центральное место действия».

Весомое место в социально-экономическом репортаже об Украине занял рассказ о ПАО «Азовмаш». Интервью с Президентом предприятия, народным депутатом Украины Александром Савчуком провели Тим Бредли и Росио де Минг, директор и координатор проекта «Upper Reach».

Александр Владимирович рассказал о своем взгляде на реформирование украинского законодательства, об уровне промышленного развития Мариуполя и страны в целом, раскрыл свое видение путей развития «Азовмаша» на ближайшие несколько лет.

– Мариуполь – полипромышленный центр, очень важная для всей Украины единица. А ПАО «Азовмаш» является значительной частью этого большого организма, – подчеркнул в беседе с руководителями проекта Александр Савчук. – На наших предприятиях трудятся более 20 тысяч человек – так что «Азовмаш» на сегодня является крупнейшим машиностроительным предприятием страны не только по производственным показателям, но и по количеству сотрудников. Люди понимают, что от будущего завода зависит их будущее и будущее их семей, многие трудятся на «Азовмаше» целыми династиями. И для нас важно такое отношение, мы стараемся поддерживать эти традиции и чувство единства. В этом секрет нашего успеха.

В свою очередь, директор проекта «Upper Reach» Тим Бредли, отвечая на вопросы мариупольских журналистов, признался: «Я поражен встречей с мистером Савчуком, простым и скромным человеком, несмотря на то, что он Президент такой влиятельной компании. Впечатляет его оценка работников предприятия, как одной семьи. «Азовмаш» нам очень интересен – как промышленный гигант, как предприятие, на котором трудится столько людей, и которое вносит огромный вклад в развитие страны. В своем проекте мы расскажем всей Европе об «Азовмаше» как об одном из лидеров промышленности Украины».

23 января вышел свежий номер «The Times» со специальным 12 страничным вкладышем «Украина: страна, занимающая центральное место действия». Ближе познакомиться со всей страной в целом и с нашим предприятием в частности смогли миллионы читателей по всему миру. В том числе участники Давосского форума: руководители более 1000 компаний, политические, духовные, культурные международные лидеры, эксперты глобальных советов и представители ведущих общественных организаций, новаторы в сфере технологий и информационные лидеры.