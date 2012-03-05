Фонд Ахметова "Развитие Украины” объявил о начале реализации проекта по поддержке украинских музеев

Киев. 5 марта. УНИАН. Фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины” объявил о начале реализации проекта по поддержке украинских музеев «Динамический музей».

Об этом руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Олеся ОСТРОВСКАЯ сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, реализация проекта будет длиться три года, проект направлен на развитие украинскими музеями собственных ресурсов в соответствии с международными музейными стандартами.

В ходе реализации инициативы один из украинских музеев на конкурсной основе получит грант на общую сумму до 10 млн. грн., конкретная сумма будет зависеть от того бюджета, который подаст он сам в рамках проекта. Кроме того, еще два музея по решению специальной экспертной комиссии получат гранты на сумму 250 тыс. грн. каждый на осуществление отдельных мероприятий по обновлению своей работы, которые будут определены собственно в заявке музея на участие в проекте.

"Мы послали письма во все музеи в Украине с сообщением о том, что они имеют возможность подать (в фонд) свои проектные предложения, которые будут направлены на обновление подходов в работе с аудиторией, на обновление экспозиционной работы, на развитие человеческих ресурсов", - отметила О.ОСТРОВСКАЯ.

При этом представитель фонда выразила надежду, что музей-победитель конкурса станет просветительским центом для других музеев.

Она добавила, что руководители всех музеев, желающие принять участие в проекте, должны подать заявки до 13 июля 2012 года. В проекте могут принимать участие музеи государственной и коммунальной форм собственности, коллекции которых относятся к государственной части музейного фонда Украины, а общий годовой бюджет превышает или равен 1 млн. грн.

О.ОСТРОВСКАЯ заметила, что музей-получатель гранта сможет развить собственные ресурсы в соответствии с международными музейными стандартами, а также реализовать проекты, которые будут иметь экспериментальный характер или будут базироваться на опыте отечественных и зарубежных музеев. В частности, речь идет о новых формах просветительской работы, новых принципах формирования и презентаций музейных коллекций, новых способах административной работы и тому подобное.

«Обновленный музей приблизится к своей аудитории, он получит возможность стать живым очагом культурного обмена», - подчеркнула она.

"Мы надеемся, что музей, который получит грант, станет примером для других, и будет способствовать стабильному развитию музейных программ в дальнейшем", - отметила О.ОСТРОВСКАЯ.

В свою очередь, главный хранитель Национального художественного музея Украины Юлия ЛИТВИНЕЦ заметила, что не может говорить о том, что с музейным делом в Украине все хорошо, ведь музеи работают по старой советской системе.

"Мне кажется, что именно сотрудничество с такими фондами, такими проектами может подтолкнуть к определенным изменениям и не только в самих музеях, но и в отношении к самим музеям", - отметила Ю.ЛИТВИНЕЦ.

Член правления Украинского центра музейного дела Владислав ПИОРО выразил надежду, что от реализации проекта «Динамический музей» выиграют не только те музеи, которые получат гранты, но и остальные, поскольку смогут использовать положительный опыт победителей.