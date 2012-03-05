Персональный рейтинг политиков возглавляет Янукович — опрос

Киев. 5 марта. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ имеет наибольший рейтинг среди политиков, которые могут претендовать на должность главы государства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей АНТИПОВИЧ по результатам проведенного социологического опроса.

"Если бы выборы Президента Украины проходили в феврале 2012 года, 19,7% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за В.Януковича, 19,4% – за Юлию ТИМОШЕНКО, 12,8% – за Арсения ЯЦЕНЮКА, 6,5% – за Виталия КЛИЧКО, 5,6% – за Петра СИМОНЕНКО", - сказал Р.АНТИПОВИЧ.

Следующим в рейтинге электоральной поддержки идут вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО (3,7%), председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК (3%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО (2,7%), председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН (1,5%), лидер Украинской социал-демократической партии Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (0,7%) и экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО (0,6%).

"Других кандидатов поддержали почти 4%, не поддержали бы ни одного – 6%, не определились – 14,1%", - сообщил социолог.

Справка УНИАН. Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 10-24 февраля 2012 года во всех регионах Украины. В исследовании принимали участие 4 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность согласно выборке составляет не больше 1,5%.