При подтверждении возврата НДС экспортерам следует отказаться от механизма солидарной ответственности — Кинах

Киев. 5 марта. УНИАН. При подтверждении права на возврат НДС предприятиям-экспортерам, налоговым органам следует отказаться от принципа солидарной ответственности. (Принцип солидарной ответственности при возмещении НДС экспортерам предполагает возможность отказа в возмещении, в случае если хотя бы один из поставщиков предприятия экспортера окажется недобросовестным налогоплательщиком — УНИАН). Такое мнение высказал глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ в ходе круглого стола «Практика невозврата НДС: причины, последствия, пути решения проблемы», проходившего в УНИАН.

По мнению А.КИНАХА, принцип солидарной ответственности создает украинским экспортерам огромные проблемы в контексте подтверждения права на возмещение НДС. Глава УСПП так же считает необходимым введение штрафных санкций по отношению к налоговым органам в случае необоснованного затягивания процедуры возвращения НДС.

Вместе с тем, он отметил определенный прогресс в сокращении задолженности государства по невозвращенному НДС. «Если в марте 2010 года задолженность по возврату НДС составляла 20 млрд. грн., то сейчас эта цифра почти в 5 раз меньше. Действительно, позитивная динамика есть, но она касается в основном крупного бизнеса, а я бы очень просил представителей Государственной налоговой службы обратить внимание на то, что у нас происходит с возвратом НДС в отношении среднего и малого бизнеса. Речь идет о тысячах предприятий, для которых вопрос возврата НДС при экспорте остается очень проблематичным», - добавил А.КИНАХ.