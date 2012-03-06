В Херсоне вице-губернатор делит рынок пассажироперевозок

В Херсоне продолжается передел рынка пассажироперевозок. 29 февраля в Управлении транспорта и связи Херсонского горисполкома состоялось заседание конкурсной комиссии. На мероприятии определялось, кто из фирм-перевозчиков достоин работать на ряде маршрутов областного центра.

Выяснилось, что достойны не все. Например, предприятие «Такси сервис», работающее на рынке более 10 лет, потеряло два маршрута.

В то же время, эти маршруты получила новая, доселе неизвестная, фирма-перевозчик. И несмотря на то, что это предприятие не имеет собственных автобусов, конкурсная комиссия признала новую структуру победителем, с небывалыми преференциями: до 14 марта предоставить ГАИ для проверки свои транспортные средства.

Организатором обрушившихся на них неприятностей перевозчики считают одного из вице-губернаторов Херсонской области, который до своего прихода на должность в Херсонскую ОГА был владельцем завода, производящего автобусы «Анторус».

По заявлению Михаила ТКАЧЕНКО, директора ЧП «МИС», который уже пострадал от действий вице-губернатора, с рынка выбиваются перевозчики, отказавшиеся покупать эти автобусы.

По словам М.ТКАЧЕНКО, в свое время вице-губернатор «предлагал нам купить 100 «своих» автобусов, но мы сделали выбор в пользу более качественных автобусов «Богдан». Взяли кредит и купили 72 «Богдана». Нам этот выбор не простили. Как только он. пришел в администрацию - на нас посыпались проверки. Притом, проверяющие приходили с уже готовыми протоколами. Говоришь им: люди, что ж вы делаете! У нас более 200 человек работающих. У всех кредиты, семья. Они просто пожимают плечами».

«В августе 2011 года фирма потеряла 16 пригородных маршрутов и 7 внутриобластных. А в начале этого года по инициативе областного чиновника наше предприятие лишили лицензии. Для этого он лично обращался к министру инфраструктуры Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ, - говорит М.ТКАЧЕНКО. – Что он ему рассказывал - неизвестно, но лицензии наше предприятие, самое крупное на Херсонщине, лишили».

«Наш коллектив в январе написал письмо Б.КОЛЕСНИКОВУ. Его подписали 200 человек, но ответа пока нет. Заявления, что руководство области наводит порядок на транспорте, - не стоят выеденного яйца. В Херсоне идет банальный передел рынка под интересы одного человека», - заявил М.ТКАЧЕНКО.

Сам чиновник не отрицает своей причастности к лишению фирмы лицензии. В ходе коллегии облгосадминистрации 20 января он заявил, что частную фирму «МИС», которая осуществляет пассажироперевозки на 8 городских маршрутах в Херсоне и владеет наибольшим автопарком собственных автобусов в области (более 70 «Богданов»), лишили лицензии именно по его инициативе.

Также, в одном из интервью чиновник оценил годовой оборот рынка херсонских пассажироперевозок в 240 млн. грн.