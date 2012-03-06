Мэр Тростянца просит Президента проверить законность попыток депутатов горсовета отстранить его от должности

Киев. 6 марта. УНИАН. Городской голова города Тростянец Сумской области Юрий БОВА просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проверить законность попыток депутатов городского совета отстранить его от должности.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН сам Ю.БОВА, соответствующее обращение он также направил генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ, министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО, главе Сумской областной государственной администрации Юрию ЧМЫРЮ, а также Ассоциации городов Украины.

“Не всем местным предпринимателям по нраву то, что сегодня мэр города требует уплаты налогов. Мы на протяжении последнего года выявили очень серьезные нарушения на некоторых частных предприятиях или у предпринимателей, где скрываются рабочие места, где не платятся налоги, где выявленные самозахваты земельных участков. И именно эти предприниматели, как я понимаю, решили построить такую цепь событий для того, чтобы незаконным способом сместить неугодного им городского голову и поставить на эту должность того человека, который был бы послушным и исполнял указания депутатов-бизнесменов”, - сказал Ю.БОВА.

Он объяснил, что группа депутатов городского совета с целью незаконного захвата власти в городе Тростянец организовала нелегитимное депутатское собрание за пределами сессионного зала совета и, назвав его сессией, без каких-либо законодательных оснований приняла ряд необоснованных и незаконных решений относительно освобождения от должностей городского головы и секретаря городского совета. В частности, Ю.БОВУ обвинили в ведении предпринимательской деятельности, что не совместимо с должностью городского головы.

“Я не занимался предпринимательской деятельностью, в чем меня обвинили работники УБОПа (Сумской области - УНИАН). Я никоим образом не принимал никакого участия в деятельности предприятия, которое я учредил. Я был лишь учредителем, и не принимал участия в его руководстве”, - отметил Ю.БОВА.

Он подчеркнул, что, несмотря на разъяснение этим депутатам действующего законодательства, предложений об обращении в суд относительно признания их решений решениями совета и только законным способом решения вопроса об увольнении должностных лиц городского совета и избрании нового руководства, данные депутаты продолжают незаконным способом почти ежедневно, используя физическое и психологическое давление, предпринимать меры по захвату властных полномочий, осуществлять регистрацию незаконных документов.

Также Ю.БОВА сообщил, что 5 марта около 10.00 в помещение городского совета прибыли несколько депутатов Тростянецкого городского совета, которые начали на повышенных тонах требовать от работников городского совета и городского головы провести регистрацию незаконного документа относительно принятия на должность нового секретаря горсовета и допуска его в помещение, в то время как согласно статье 10 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» данная должность принадлежит к выборным, и основанием для принятия такого лица на работу, внесение записи в трудовую книжку и открытия личного дела является соответствующее легитимное решение совета с наличием надлежащих пунктов и реквизитов, и которое в установленном порядке Тростянецким городским советом на ни одном из официальных пленарных заседаний сессий не принималось.

По мнению Ю.БОВЫ, в действиях этих лиц содержатся признаки самовольного присвоения властных полномочий должностного лица органа местного самоуправления, ответственность за которые предусмотрена ст. 353 Уголовного кодекса Украины и которые должны быть немедленно пресечены правоохранительными органами.

В связи с этим в своем обращении Ю.БОВА просит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, «учитывая длительные незаконные действия со стороны депутатов горсовета, которые подрывают авторитет государственных органов и органов местного самоуправления, посягают на нарушение конституционного строя на территории города Тростянец, и с целью приведения ситуации в правовое русло», срочно провести проверку указанных фактов соответствующими органами и службами и принять меры относительно пресечения этих правонарушений.