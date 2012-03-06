Коновалюк инициирует введение законодательной нормы об оборудовании видеокамерами избирательных участков в Украине

Киев. 6 марта. УНИАН. Народный депутат Украины Валерий КОНОВАЛЮК (фракция Партии регионов) инициирует введение законодательной нормы об оборудовании видеокамерами избирательных участков в Украине.

Об этом В.КОНОВАЛЮК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я сегодня вношу, и сегодня будут зарегистрированы изменения в закон о выборах народных депутатов. Я предлагаю внести в статью 83 этого закона, чтобы все помещения избирательных комиссий оборудовать веб-камерами для того, чтобы в Украине также, как и в России, эта система дала возможность нам избежать любых спекуляций на предмет фальсификаций выборов", - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Народный депутат напомнил, что Украина в 2013 году будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Для нас очень важно, чтобы эта международная организация имела все возможности убедиться в честности и прозрачности парламентских выборов в Украине в 2012 году", - пояснил он.

По его мнению, оборудование видеокамерами избирательных участков в России позволило предупредить "готовящиеся спекуляции о фальсификации результатов президентских выборов в пользу провластного кандидата". В.КОНОВАЛЮК подчеркнул, что такое оборудование было установлено на 95 % избирательных участков в России и любой наблюдатель или гражданин мог наблюдать за ходом голосования в Интернете. "На мой взгляд, президентские выборы в России завершили десятилетний период "цветных" революций, которые проходили, как на постсоветском пространстве, так и в других странах Северной Африки и Азии", - убежден депутат.

"Это были самые честные, открытые и свободные выборы за всю новейшую историю Российской Федерации", - заявил В.КОНОВАЛЮК.