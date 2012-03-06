EEIG и Национальный Киево-Печерский заповедник заключили соглашение о сотрудничестве

Киев. 6 марта. УНИАН. Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности (EEIG) и Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписано в агентстве УНИАН.

Как сообщил на пресс-конференции по этому случаю вице-президент Европейской экономической палаты торговли, коммерции и промышленности в Украине Рустам АГАЕВ, в соответствии с этим соглашением начинается подготовка к сертификации по Европейскому музейному стандарту одного из наиболее выдающихся исторических памятников Украины - Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Он отметил, что “завершение сертификации и вручение почетного диплому стандарта планируется провести к началу Евро-2012”.

Р.АГАЕВ отметил, что процесс сертификации будет проходить в несколько этапов. По его словам, на первом этапе будет предварительный аудит, в рамках которого будет проведено обследование музея на соответствие требованиям Европейских музейных стандартов. Он отметил, что в ходе второго этапа будут выполняться проекты по внедрению необходимых программ обучения, направленных на улучшение и повышение знаний и компетенции сотрудников музея. При этом он подчеркнул, что вся работа должна быть направлена на утверждение позитивного имиджа музея.

Р.АГАЕВ отметил, что заключительным этапом будет сертификационный аудит. Он подчеркнул, что “сертификация соответствия европейскому стандарту дает возможность руководителям музея иметь четкую модель и процессы управления музеем”.

В свою очередь генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория ЛЕСНИЧАЯ отметила, что речь идет о “большой ответственности”. По ее словам, для получения сертификата “нам нужно будет подтянуть и правовую базу, и экономическую базу, и, конечно, хранение фондов”. При этом она подчеркнула, что “в наших интересах как заповедника подтянуться к международным стандартам”.

Присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины (музей в Пирогово) Дмитрий ЗАРУБА подчеркнул, что “европейский стандарт, который касается музейной части, он, безусловно, нужен Украине, потому что это дает толчок развитию для какого-либо музея”. По его словам, менеджмент «не должен оставаться на уровне развития прошедших лет». “Необходимы новые подходы, тем более во время информационных технологий”, - прибавил Д.ЗАРУБА.

Директор научно-исследовательского Института исследований охраны памятников истории и культуры Елена СЕРДЮК подчеркнула: “Мы должны войти в культурное общеевропейское пространство”. По ее словам, сертификация музея на соответствие требованиям Европейских музейных стандартов “побуждает собственно всех музейных работников двигаться в том же направлении”. “Это даст новый импульс развитию музейного дела в Украине," - добавила она.