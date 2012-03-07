Эксперты считают, что лишь альтернативная оппозиция может предложить Украине стратегию развития

Киев. 7 марта. УНИАН. Директор и заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА и Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считают, что лишь альтернативная оппозиция может предложить стране стратегию успешного развития и вернуть политикам доверие.

Такое мнение В.БАЛА и А.ГОЛОБУЦКИЙ высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Только привлечение новых людей и, в первую очередь, людей из гражданского общества. Это могут быть какие-то активисты, моральные авторитеты. Только тогда можно рассчитывать на то, что люди снова начнут доверять политическим силам, партиям и политическим лидерам. Вопрос доверия - самое главное сейчас для оппозиции. И альтернативная оппозиция, по моему мнению, имеет больше шансов взять это доверие конкретными предложениями обществу и рассчитывать не только на прохождение в парламент по мажоритарным округам, но и по партийным спискам", - сказал В.БАЛА.

В свою очередь, А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что сейчас в обществе есть спрос на альтернативные оппозиционные силы. "Современная наибольшая оппозиция - партия "Батьківщина", "Фронт Змін" - это не альтернатива. Это группа с реваншистскими настроениями. Их главная цель - прийти к власти и посадить тех, кто сейчас при власти, туда, откуда, как они логически думают, должны выйти те, кто сейчас сидит... Эта постоянная потасовка не представляет никакой стратегии развития", - отметил он.

По мнению экспертов, наибольший потенциал стать альтернативной оппозицией имеют молодые политические силы, в частности, партия УДАР, "Гражданская позиция" и Украинская социал-демократическая партия. "Есть шанс у этих молодых сил, потому что это люди, которые могут показать, что можно формировать украинскую политику совсем по другому сценарию. Я думаю, что им нужно не только выдвигать какие-то идеи, но и объединить свои усилия. Лидеры этих сил и по своему происхождению, и по своей политической истории могут быть объединительными фигурами", - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как добавил В.БАЛА, именно эти три политические силы должны скоординировать избирательную кампанию в Верховную Раду. "Мне кажется, что они должны направить всю свою деятельность на тех людей, которые разочаровались в украинском политикуме", - резюмировал эксперт.