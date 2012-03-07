В Украине стартовал проект «Поверить снова» для поддержки женщин в местах лишения свободы

Киев. 7 марта. УНИАН. В Украине стартовал проект «Поверить снова», направленный на поддержку женщин, которые находятся в местах лишения свободы.

Об этом сообщили организаторы проекта сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Сертифицированный коуч-тренер Светлана СПИВАКОВА отметила, что проект «Поверить снова» реализуется компанией FitCurves и имеет целью оздоровительную, образовательную и социальную поддержку женщин, которые находятся за решеткой.

«Этим проектом организаторы стремятся достичь двойной цели: помочь заключенным женщинам поверить, что изменения возможны, а также призвать общество снова поверить в этих женщин и дать им еще один шанс на новую жизнь», - сказала С.СПИВАКОВА.

Участники проекта - сертифицированные специалисты по фитнессу и коучингу - посетят все женские колонии Украины с мастер-классами по зумби (сочетание фитнесса и латиноамериканских танцев) и тренингами личностного роста.

За каждой колонией будет закреплена команда специалистов, которые будут регулярно посещать эту колонию на протяжении года с тренингами и воспитывать среди заключенных тренеров, чтобы в будущем они сами смогли проводить эти тренировки в колониях.

По словам многократного чемпиона мира по пауэрлифтингу Александра КУТЧЕРА, фитнесс-комплекс разработан специалистами с учетом всех особенностей женского организма, и научно доказано, что комплекс положительно влияет на все функции, улучшает не только физическое, но и психическое состояние женщины.

Участники пресс-конференции сообщили, что Государственная пенитенциарная служба дала согласие на реализацию этого проекта. «Вчера Государственная пенитенциарная служба официально заявила, что все колонии по всей Украине для нас открыты», - сказала С.СПИВАКОВА.

По ее словам, за год организаторы проекта надеются привлечь к занятиям фитнессом около 80% женщин в колониях.

Компания FitCurves - сеть женских фитнесс-клубов в Украине и России, насчитывает более 100 клубов, которые посещают 40 тыс. женщин.