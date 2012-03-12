Активисты призывают небезразличных киевлян принять участие в общественном обсуждении застройки столицы

Киев. 12 марта. УНИАН. Активисты призывают всех небезразличных киевлян принять участие в общественном обсуждении дальнейшего развития и нынешнего состояния застройки столицы Украины, которое состоится завтра в Доме кино.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили аналитик ОО «Корпорация стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО, вице-президент БФ «Киевская ландшафтная инициатива» Владимир КОЛИНЬКО, директор ОО «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО и заместитель ВОО «Национальный экологический центр Украины» Алексей ВАСИЛЮК.

Они также заявили, что выходят из состава согласительной комиссии по решению спорных вопросов между общественностью и заказчиком Генерального плана Киева, созданной решением Киевсовета от 1 декабря 2011 г., в которую они были включены без всяких предупреждений и согласований, и о которой они вообще узнали случайно недавно из СМИ и обращений киевлян.

Активисты заявили, что считают соответствующее решение о создании комиссии формальным и безответственным.

А.СЕРГИЕНКО отметил, что он единственный из всех присутствующих здесь участников комиссии, кого пригласили из приемной главного архитектора Киева, принять участие в рассмотрении замечаний к Генплану.

“Но когда я проанализировал состав этой комиссии, то из 55 человек 26 – это депутаты Киевсовета, причем большинство ЧЕРНОВЕЦКОГО-ПОПОВА, и люди, подчиненные председателю КГГА ПОПОВУ. Очень много в ней представителей так называемых общественных комитетов при КГГА и при райгосадминистрациях и, понятно, не независимых людей там нет. И только несколько человек, среди которых мы, которые действительно представляют общественные организации, не зависимые от городской власти”, - сказал А.СЕРГИЕНКО.

Таким образом, по его словам, руководство города во главе с А.ПОПОВЫМ обеспечило большинство в комиссии в интересах власти.

Как подчеркнул К.МАТВИЕНКО, формирование комиссии проходило с нарушением норм Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», согласно которым такая комиссия должна образовываться из представителей общественности, «которые избираются во время общественных слушаний» (ст. 21, пункт 8, подпункт 4). Такого избрания не было, а имел место кулуарный подбор ее состава, отметил активист.

Он также обратил внимание на то, что на протяжении более двух месяцев комиссия не приступила к работе, ее задачи и статус не определены никаким нормативным актом.

Со своей стороны А.ВАСИЛЮК отметил, что городу новый Генплан не нужен, потому что есть действующий Генплан - разработанный на период до 2020 года, а разработка нового документа является попыткой узаконить розданные земли.

“Новый Генплан Киева запланирован только для того, чтобы узаконить нарушения Генплана действующего. Когда посмотреть на то, что висит в интернете, на то, что сейчас стоит в Главвкиевархитектуре – это картинки того же Генплана, просто в нем дорисованы те участочки и домики, которые появились по решениям Киевсовета от 2002 года. Поэтому мы категорически против такого нового Генплана”, - отметил А.ВАСИЛЮК.

“Мы против этого документа, мы не признаем процесс его разработки. Мы будем в отношении него обратимся с иском в суд, и соответственно, не можем принимать участие ни в каких комиссиях по согласованию”, - добавил активист.

Он обратил внимание на то, что в созданной комиссии только 6 независимых представителей общественных организаций. “Какие у нас шансы повлиять? Никаких. Это такая постановка, которая нам абсолютно не нужна. Поэтому мы приняли решение заявить о том, что не признаем этой комиссии, и заявить о выходе из ее состава”, - сказал А.ВАСИЛЮК.

К.МАТВИЕНКО отметил, что новый Генплан в любом случае не может быть принят без аудита выполнения действующего.

“Сейчас власть пытается использовать общественность “в темную”. Когда при внешнем сохранении демократических процедур она присутствовала при том, как освящаются решения, которые абсолютно не присущи общественности... Мы не будем при этом присутствовать. Мы будем выражать мнение киевлян, а не мнение власти”, - заявил К.МАТВИЕНКО.

В то же время всем небезразличным киевлянам активисты предлагают принять участие в завтрашних общественных слушаниях.

“Завтра мы проводим общественные слушания с тем, чтобы все-таки посоветоваться с компетентной общественностью. Туда приглашены ведущие урбанисты Украины. С общественностью мы посоветуемся на предмет того, каким собственно должен быть Киев”, - сообщил К.МАТВИЕНКО. Мероприятие, по его информации, начнется в 12.00.