Киев, 12 марта. УНИАН. Общественность инициирует выдвижение книги Олеся БУЗИНЫ "Воскрешение Малороссии" на Шевченковскую премию 2013 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО.

"Мы обращаемся к Министерству культуры, Госкомитету по телевидению и радиовещанию, к Национальной академии наук, к Национальной академии искусств, к Украинскому фонду культуры, Союзу писателей, Союзу журналистов и Всеукраинскому обществу "Просвіта" с предложением выдвинуть на Шевченковскую премию в 2013 году", - сказал Р.ИЩЕНКО.

Свою инициативу политолог мотивировал "художественными достоинствами этой книги", а также тем, что это произведение "выполняет важнейшую на сегодня функцию патриотического воспитания посредством восстановления исторической правды о народе".

В свою очередь, доктор политических наук, профессор Киево-Могилянской академии Валентин ЯКУШИК отметил, что книга лауреата Шевченковской премии 2011 года Василия ШКЛЯРА "Черный ворон" и книга О.БУЗИНЫ "Воскрешение Малороссии" являются произведениями одного порядка.

"Эти книги разнотипные, но однопорядковые. Одна представляет один экстрим, одну часть политического, культурного, цивилизационного спектра, которую можно обозначить как в чем-то социалистическую, народническую... А другая - урбанистическая, стоящая на позиции триединого народа, своеобразная имперская, глядящая на мир с точки зрения цивилизационного подхода. И для нашей страны, которая находится на разломе цивилизаций, миров, это наличие двух таких трендов, тенденций - естественное явление", - отметил он.

Директор издательства "Арий" Дмитрий МОИСЕЕНКО считает, что книга О.БУЗИНЫ является достойной национальной литературной премии.

"Книги Олеся БУЗИНЫ очень востребованы, они очень хорошо продаются, их тиражи немаленькие, значит, народ их ждет и читает его книги", - пояснил он.

"Это книга о самоидентификации. Это тот вопрос, который задавал себе я... Я из тех украинцев, которые говорят: я - такой русский. Я не противопоставляю в себе украинское и русское. Я честно абсолютно говорю: я - малорос. И я этого не боюсь", - заявил О.БУЗИНА.

Писатель сообщил, что в ближайшее время намерен совершить по Украине турне для презентации своей книги "Воскрешение Малороссии".