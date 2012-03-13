Гонконгская Bio Automotive намерена в 2012 году реализовать в Украине не менее 100 электромобилей

Киев. 13 марта. УНИАН. ООО «БИО Автомотив» (Киев), которое является официальным представителем в Украине автопроизводителя Bio Automotive Company (Гонконг), намерено в 2012 году реализовать не менее 100 электромобилей.

Об этом сказал основатель компании «БИО Автомотив» Арсений АБДУРАИМОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на сегодня в Украине представлены две модели: 2-местная BIO evA-2 и 4-местная BIO evA-5. Компактные электромобили обладают запасом хода 100-120 км в зависимости от стиля езды и характера местности, могут развивать скорость 70-80 км/ч и заряжаются от обычной розетки (110-220 В) за 7-8 часов. При этом, эксплуатация электромобилей практически ничего не стоит. За время зарядки BIO evA потребляют до 8 кВт-ч электроэнергии, что эквивалентно 3-8 грн.

При этом он отметил, что за год тестирования и исследования в Украине электромобилей на надежность, компания получила первые результаты. Так, при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, заряжать автомобиль абсолютно безопасно в любую погоду – дождь или снег. Включение электромобиля является простым в любую погоду, и он работает, несмотря на погодные условия и температуру. При –28°С автомобиль стандартно включается и едет без необходимости прогрева.

Как отметил А.АБДУРАИМОВ, в настоящее время компания активно ведет переговоры с сетевыми супермаркетами и торговыми центрами относительно оборудования некоторого количества парковочных мест розетками для зарядки электромобилей.

Также он добавил, что «БИО Автомотив» совместно с компанией «Гарант-АССИСТАНС» располагают совместным предложением: при покупке электромобиля BIO Auto каждый клиент бесплатно получит абонемент на год технического обслуживания от компании «Гарант-АССИСТАНС». Данный абонемент включает в себя: услуги информационной и консультационной поддержки, организационные услуги, эвакуацию электромобиля, техническую помощь и т.д.

Справка УНИАН. Компания «БИО Автомотив» - официальный импортер и дистрибьютор автопроизводителя Bio Automotive Co. (Гонконг) реализует в Украине серийные электромобили, работающие исключительно на электроэнергии.

Aвтопроизводитель Bio Automotive Co. - крупнейший производитель электромобилей в Гонконге. Продукция компании поставляется в США, Австралию, Сирию, Францию и др. страны Европы и Центральной Азии.