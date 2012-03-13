Киев. 13 марта. УНИАН. В Украине 31 марта стартует первый чемпионат по политическому менеджменту Politgame.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Politgame Виталий КИНДРАТИВ.

«Цель чемпионата - это моделирование результатов выборов Киевского городского главы и депутатов Верховной Рады по мажоритарным округам. Также одной из целей является поиск талантливых молодых специалистов в сфере социально-политических коммуникаций, создание сети дискуссионных и игровых площадок для проявления молодых лидеров, которые могут повести за собой молодежь», - сказал В.КИНДРАТИВ.

Он пояснил, что в соревновании примут участие команды политтехнологов, студенческая молодежь, активисты политических партий, общественных объединений, потенциальные кандидаты в депутаты, пиарщики и рекламисты со всей страны. Команды, с помощью реальных данных о кандидатах и о проблемах регионов, будут разрабатывать избирательную кампанию для политика: стратегию, позиционирование, основные месседжи компании и проекты мероприятий по продвижению кандидата. Победителей определят известные политические эксперты и он-лайн голосование.

По словам В.КИНДРАТИВА, суть проекта - игра, моделирующая предвыборную борьбу кандидатов, форма проекта - использование реальных проблем разного уровня значимости (от регионального до всеукраинского уровня). В качестве заданий будут использованы данные с реальных избирательных округов. Командам будет доступна информация о территории, социально-экономическая ситуация, данные о кандидатах.

Кроме того, В.КИНДРАТИВ сообщил, что до 24 марта проходит регистрация участников игры, до 29 марта – конкурс анкет, формирование команд. После начала чемпионата с 31 марта по 6 апреля пройдет разработка проектов стратегий кандидатов на пост мэра Киева, а 7 апреля – торжественная презентация проектов, определение команды победительницы.

«Проводить такие игры – очень хорошая идея и она не новая. Такие игры проводились в Украине, такие игры проводятся в других странах, но вопрос, как это организовать и как воспользоваться результатом. Если говорить о тех технологиях, которые могут использоваться на выборах и потом, соответственно, проигрываться на Politgame, то можно сказать, что в этом году ничего нового не будет на выборах. Будут те же технологии, которые применялись всегда», - сказал президент Bohush Communication вице-президент Украинской PR Лиги Денис БОГУШ.