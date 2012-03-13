В Киеве пройдет Международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Киев. 13 марта. УНИАН. В Киеве 22-25 марта пройдет Международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days (MBKFD).

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила идеолог MBKFD Days Дарья ШАПОВАЛОВА.

Она заметила, что целью этого мероприятия является распространение информации об украинской моде в мире. Как сообщила Д.ШАПОВАЛОВА, освещать события недели моды будут, в частности, зарубежные издания VOGUE Italy, Purple Magazine, Wise и Fashion Daily TV. Ожидаются также известные иностранные гости.

В частности, Д.ШАПОВАЛОВА сообщила, что MBKFD откроется выставкой модного иллюстратора Дэвида ДОУНТОНА. Также в рамках мероприятия состоится выставка фотографа Эммануэля ДАНДЖЕЛО.

Параллельно с показами MBKFD будет проводить выставки, вечеринки и спецпроекты в разных частях Киева. Кроме этого, в рамках недели моды запланирован очередной просветительский проект – 12 лекций от мировых законодателей моды.

Как отметила Д.ШАПОВАЛОВА, с каждым сезоном организаторы MBKFD приглашают все большее количество людей, которые работают в индустрии моды Милана, Лондона, Парижа и других городов.

Также Д.ШАПОВАЛОВА подчеркнула, что MBKFD представляет молодое поколение дизайнеров, которые продемонстрируют не только украинскую, но и западноевропейскую моду. В целом в этом сезоне на MBKFD состоятся показы наиболее актуальных заграничных и украинских дизайнеров. Всего в показах примут участие более 20 дизайнеров.