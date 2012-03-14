Киев. 14 марта, УНИАН. В Украине общественность инициирует создание партии «До Корита!».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН учредитель партии Михаил ЧАПЛЫГА, партия намерена участвовать в парламентских выборах.

Задачами партии будет принятие закона о люстрации, нового закона о выборах, нового закона о референдуме, снижение проходного барьера на парламентских выборах до 0,25%, упразднение имущественного ценза.

«Идея создания партии возникла 17 ноября 2011 года, когда в парламенте родилась новая политическая реальность, мы называем ее «Фронт Регионов Батькивщины»»,- сказал М.ЧАПЛЫГА.

По его словам, партия «До Корита!» пойдет на выборы для того, чтобы «изменить ситуацию в этой стране и выполнить свою историческую миссию - положить начало необратимым социальным и политическим изменениям в этой стране».

«Мы исходим из того, что своим трудом и налогами мы наполняем общее «корыто» - бюджет страны. Почему мы должны стесняться права самостоятельно управлять его распределением? Партия «До Корита!» - это партия, дающая шанс»,- сказал М.ЧАПЛЫГА.

Программа партии: «За все хорошее, против всего плохого».

«Мы считает, что нет смысла писать новые, толстые фолианты. В этой стране за 20 лет умнейшими людьми написано столько умных программ, реформ, проектов. Нужна лишь политическая воля для того, чтобы все это воплотить в жизнь», - сказал М.ЧАПЛЫГА, добавив, что партия «До Корита!» и есть воплощением такой политической воли.

«Нам «Фронт Регионов Батькивщина», откровенно говоря, не соперники, не конкуренты, это просто отмирающая действительность, на место которой приходят нормальные люди, которые говорят правильные вещи», - сказал учредитель партии «До Корита!» Андрей РЕВТОВ. Он сообщил, что 17 марта в Киеве состоится организационный съезд партии «До Корита!», на котором будут избраны руководящие органы партии, утвержден Устав и стратегия предвыборной кампании.

А.РЕВТОВ также сообщил, что на сегодня партия имеет около 14 тыс. сторонников.

Участники пресс-конференции также отметили, что у партии нет «покровителей».

«Покровители мы сами. Чьи деньги? Наши деньги, деньги тех, кто нам сочувствует. Это маленькие деньги, взносы по 50, 100, 200, 500 грн.»,- сказал один из учредителей партии Игорь СТЕПАНОВ.

Зал, где проходила пресс-конференция, был украшен воздушными шарами в виде розовых поросят. Для того, чтобы продемонстрировать идею своей партии «До Корита!», учредители партии принесли на пресс-конференцию деревянное корыто, наполненное капустой.