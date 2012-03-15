Артисты и продюсеры выступают против «налога» на гастроли

Киев. 15 марта. УНИАН. Украинские артисты и продюсеры просят отклонить во втором чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине», которым предусмотрена выдача платного свидетельства о разрешении на гастрольную деятельность.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель общественной организации «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины» Дмитрий ПРИКОРДОННЫЙ.

Он заметил, что Коалиция подготовила письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и ряду других чиновников, в котором отмечается, что Министерство культуры Украины подготовило этот законопроект без учета мнения специалистов и предпринимателей, работающих на этом рынке.

Авторы обращения отмечают, что, в соответствии с проектом закона, за выдачу свидетельства о проведении гастрольного мероприятия платится сумма, которая составляет 1% для отечественного и 3% для заграничного гастролера от аншлаговой (предполагаемой, а не фактической) стоимости мероприятия. Таким образом, убеждены авторы письма, этот сбор фактически является налогом, который платится заранее.

Также они напомнили, что в соответствии с текстом законопроекта, Министерство культуры и местные органы власти получают право решать, какие именно концертные мероприятия будут получать разрешение на проведение.

Музыкальный продюсер, генеральный директор холдинга Lavina Music Эдуард КЛИМ убежден, что такой закон работать не будет, и приведет к высокому уровню коррупции в этой сфере.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что комитет рассмотрел этот законопроект, и рекомендует его отклонить. «Этот закон направлен Министерством культуры непосредственно на то, чтобы взять под ручное управление и дополнительные коррупционные сборы весь медиа-рынок Украины», - убеждена она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ заметила, что этим законопроектом «вводится новый сбор, который является налоговым, но не прописан в Налоговом кодексе».

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады Украины, законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно свидетельства) № 8757 от 06.07.2011 предусмотрена (в отличие от действующего Закона) плата за оформление и выдачу свидетельства о проведении гастрольного мероприятия и использовании средств, полученных от этой платы.

Ориентировочная сумма поступлений от платы за оформление и выдачу свидетельства о проведении гастрольного мероприятия, по оценкам экспертов, будет составлять 89,1 млн. грн. в год.