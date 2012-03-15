Киев. 15 марта. УНИАН. 23 марта в киевском Дворце спорта состоится ІІІ Олимпиада боевых искусств.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент Международного союза боевых искусств, президент Федерации киокушин-кан шогайкукай карате Украины Геннадий ЧМИЛЕНКО.

По его словам, на олимпиаде будут представлены такие виды боевых искусств как комбат дзю-дзюцу, киокушин карате, карате шотокан, кунгфу саньда, боевое самбо, кик боксинг, сегу будо, микс файт, муай тай, хортинг, кураш, таолу.

В рамках олимпиады состоятся следующие турниры: Чемпионат мира по комбат дзю-дзюцу, Кубок Европы по киокушин карате, Кубок Украины по боевому самбо, Чемпионат Украины по ушу таолу, Кубок консула Королевства Таиланд по муай тай, Кубок национального чемпиона по кик боксингу, Кубок Украины по кунгфу саньда, Чемпионат Украины по сегу будо (ко будо), Чемпионат Украины по борьбе кураш, Чемпионат Украины по карате шотокан, Чемпионат Украины по хортингу, Вечер рекордов Профессиональной лиги стронгменов.

Генеральным партнером Олимпиады боевых искусств выступает группа страховых компаний «Ильичевская».

Г.ЧМИЛЕНКО отметил, что государственные чиновники не проявили интереса к проведению Олимпиады боевых искусств. «Со стороны государства интереса нет никакого абсолютно. В лучшем случае у нас получается главная задача сотрудничества с государством - сделать так, чтобы государство не помешало», - сказал он.

По словам Г.ЧМИЛЕНКО, организаторы олимпиада намерены собрать деньги для спортивного клуба детского дома в Василькове «Солнышко».

Как отметил представитель национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь ПИДЧИБИЙ, Олимпиада боевых искусств будет зафиксирована в Книге рекордов Украины в категории «спорт - массовые мероприятия».

«ІІІ Олимпиада боевых искусств - это самое большое спортивное мероприятие по количеству участников в Украине», - сказал И.ПИДЧИБИЙ.

По его словам, в первую очередь будет оцениваться количество участников. И.ПИДЧИБИЙ отметил, что, по предварительным данным, ожидается не менее тысячи участников.