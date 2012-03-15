В Киеве презентовали новую книгу историка Толочко

Киев. 15 марта. УНИАН. В Киеве презентовали новую книгу историка Петра ТОЛОЧКО.

Во время “круглого стола” в УНИАН исполнительный директор издательского дома «АДЕФ-Украина» Алла ИСТОМИНА рассказала, что труд П.ТОЛОЧКО “Украина в оранжевом интерьере" является уже третьей книгой этого автора, вышедшей в их издательстве.

Сам П.ТОЛОЧКО признал, что его произведение является контроверсионным, и поэтому поблагодарил “АДЕФ-Украина”, что они не побоялись ее напечатать.

Историк сказал, что книга состоит из двух тематических блоков. В первом из них, по словам автора, он изложил свое “отношение к истории Украины”, а второй содержит его рассуждение по разным политическим проблемам.

П.ТОЛОЧКО пожаловался, что сегодня история подается таким образом, что “в конечном итоге истории не остается”. По его словам, новые историки разделили историю Украины на “нашу” и “не нашу”. “Это неконструктивный подход, который не позволяет видеть себя в прошлом”, – заявил автор. Он добавил, что такое виденье может вызывать у украинцев “комплекс ущербности” и тогда они в будущем вряд ли смогут избавиться от ощущения “обиженности”, которое их преследует с прошедших времен.