В Киеве 23-29 марта состоится ІХ Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA

Киев. 16 марта. УНИАН. 23-29 марта в Доме кино и кинотеатре «Кинопанорама» в Киеве состоится ІХ Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Об этом председатель Организационного комитета фестиваля Светлана СМАЛЬ сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в эти дни украинские зрители смогут посмотреть документальные фильмы о правах человека, о борьбе за эти права и о достижениях в ней.

С.СМАЛЬ отметила, что главной темой нынешнего фестиваля является предотвращение авторитаризма. 27 марта в 14.00 в Доме кино состоится круглый стол на тему: “Есть ли шанс у авторитаризма в Украине”. Во время этого мероприятия представители правозащитных организаций, журналисты, общественные деятели обсудят шаги гражданского общества, чтобы оградить страну от введения антидемократического режима.

Также во время фестиваля будет проходить акция “Напиши пожелание Омбудсману”. Как отметили организаторы, каждый сможет написать свои советы и установки Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а Украинский Хельсинский союз по правам человека обязывается передать все послания непосредственно ему в руки. На протяжении года будет проведен мониторинг, который определит, прислушивался ли Омбудсман к пожеланиям украинцев.

PR-директор фестиваля Дарья АВЕРЧЕНКО сообщила, что в этом году в рамках фестиваля будут представлены более 70 документальных лент. Конкурсная программа фестиваля содержит три номинации: DOCU/Жизнь (в этом конкурсе представлены полнометражные документальные ленты, выполненные в жанре креативной документалистики, в которых правозащитные проблемы раскрываются с помощью выразительных художественных средств); DOCU/Право (в этом конкурсе представлены полнометражные документальные ленты, в которых особое внимание уделяется раскрытию проблем в сфере прав человека, привлечению внимания к этим проблемам и борьбе за фундаментальные права и свободы); DOCU/Кратко (в этом конкурсе представлены документальные ленты, длительность которых не превышает 45 минут).

Во внеконкурсной программе фестиваля будут представлены фильмы украинских документалистов; лучшие фильмы международных фестивалей документального кино о правах человека; креативная документалистика; ретроспективы фильмов известных кинодокументалистов; международная Мастерская документального кино; специальные события.

Вход на мероприятия в рамках фестиваля, которые будут проходить в Доме кино, бесплатный.