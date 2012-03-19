Наблюдатели КИУ не зафиксировали фальсификации результатов выборов в Обухове

Киев. 19 марта. УНИАН. Наблюдатели Комитета избирателей Украины не зафиксировали фальсификации результатов выборов Обуховского городского председателя.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он напомнил, что 18 марта в Обухове Киевской области состоялись внеочередные выборы городского председателя. По его словам, к этим выборам было приковано очень скрупулезное внимание, поскольку многие расценивали их как репетицию парламентских выборов 2012 года.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, такое внимание привело к тому, что на избирательных участках присутствовало беспрецедентно большое количество отечественных и международных наблюдателей, представителей СМИ, при этом очень часто названия этих СМИ были не известны широкой общественности.

Как сказал А.ЧЕРНЕНКО, с одной стороны, это способствовало большей прозрачности процедуры голосования, а с другой - вносило в этот процесс нервное напряжение.

Председатель правления КИУ напомнил, что по результатам параллельного подсчета голосов Комитета избирателей на выборах в Обухове победил выдвиженец Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО (за него отдали голоса 38,6%), на втором месте оказался представитель партии УДАР Анатолий ШАФАРЕНКО (21,8%), представитель партии "Батьківщина" Анна СТАРИКОВА заняла третье место (17,7%).

Как известно, в день голосования на всех 15 избирательных участках Обухова работали 18 наблюдателей КИУ, которые имели статус журналистов издания «Точка зрения».