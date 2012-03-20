Несколько общественных организаций создали объединение “Новая Европа” по содействию в проведении честных выборов

Киев. 20 марта. УНИАН. Несколько общественных организаций создали объединение “Новая Европа” по содействию в проведении честных парламентских выборов.

На пресс-конференции в УНИАН представители организаций подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию о создании общественной платформы.

В состав новосозданной общественной платформы «Общественный Совет «Новая Европа» вошли такие общественные организации: Международная ассоциация бизнеса и экономики, Институт частного и публичного права, Центр актуальных инициатив и исследований, Демократическое Единенье Украины, Фонд содействия европейскому выбору Украины, Международное информационно-аналитическое агентство "Европейская Волна”, Запорожский городской союз предпринимателей "Ника”.

Президент «Фонда содействия европейскому выбору Украины» Александр МАРТЫНЧУК отметил, что европейский образец гражданского общества означает, прежде всего, ответственность. По его словам, поэтому нужно ответственно отнестись к наблюдению за выборами, которые состоятся в октябре этого года, к защите их результатов. “Тогда Европа увидит, что в Украине появилось настоящее гражданское общество”, – сказал А.МАРТЫНЧУК.

Он отметил, что объединение “Новая Европа” “берет на себя миссию по подготовки зачатков гражданского общества в Украине”.

“Мы обращаемся ко всем, кому нужна консультативная помощь, методическая помощь – мы к этому готовы”, – сказал А.МАРТЫНЧУК.

Руководитель «Фонда содействия европейскому выбору Украины» заверил, что члены объединения «не связывают себя ни с оппозицией, ни с властью», а хотят, чтобы выборы прошли демократически. По его словам, “Новая Европа” готова оказывать помощь также “независимым кандидатам, которые действительно готовы обновить политическую жизнь в Украине”.

Исполнительный директор Института частного и публичного права Дмитрий КОХАН отметил, что его организация в пределах совместной деятельности объединения планирует провести ряд круглых столов для подготовки официальных наблюдателей на будущих выборах. Также, по его словам, на местах специалисты института будут разъяснять избирателям их права и обязанности.