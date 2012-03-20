Киев. 20 марта. УНИАН. Днепропетровская область инициировала создание Общественной платформы внедрения земельной реформы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Днепропетровского областного совета Евгений УДОД.

«Земельная реформа является на сегодняшний момент одним из глобальнейших преобразований в нашем государстве. Соответственно, мы понимаем, что большие изменения невозможны без максимального вовлечения заинтересованных сторон, максимального обсуждения вопросов, которые касаются земельной реформы», - пояснил инициативу Днепропетровской области председатель облсовета.

Е.УДОД отметил, что платформа создается, чтобы донести до заинтересованных сторон положительные моменты земельной реформы, а также проводить мониторинг на этапе внедрения реформы и не допускать нарушения прав всех участников процесса.

Он сообщил, что меморандум о создании Общественной платформы был подписан 15 марта т.г. между инициативной группой и Днепропетровским областным советом.

По словам председателя Днепропетровского облсовета, в платформу вошли фермеры, общественные организации в сфере земельных отношений, правозащитники.

Методологию работы платформы разработал Международный центр перспективных исследований, финансовую поддержку проекту оказал Международный фонд «Возрождение».

Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО поддержал создание платформы и сообщил о своем намерении участвовать в работе этой организации.

«Только общими усилиями мы сможем завершить земельную реформу и принять закон о рынке земли по-настоящему новым, который будет отвечать интересам государства, а также всех субъектов земельных отношений», - сказал он.

Представляя первый публичный документ платформы, эксперт Международного центра перспективных исследований Николай ПУГАЧЕВ отметил, что он является результатом активизации публичного диалога.

По его словам, публичный диалог с помощью платформы позволит выяснить, почему 80% всех мировых черноземов, находящихся в Украине, не приносят прибыли, а также позволит популяризировать земельную реформу, привлечь общественность к мониторингу состояния ее выполнения.

Н.ПУГАЧЕВ отметил, что непроведение земельной реформы приведет к тому, что теневой рынок земли задержит экономическое развитие страны, приведет к политической нестабильности и снижению уровня доверия населения к власти.

Председатель ассоциации «Правозащита» Олег КАСПАРОВ уточнил, что Общественная платформа будет создана в форме общественной организации, которая будет включать как последователей, так и оппонентов земельной реформы, а независимость организации обеспечат вошедшие в ее состав правозащитники, другие общественные организации, журналисты.

Он добавил, что структура организации будет включать секретариат, Комиссию общественного контроля и 22 районных ячейки (по количеству районов в области).