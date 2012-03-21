Колесніченко просить генпрокурора перевірити діяльність іноземних фондів в Україні на дотримання законодавства

Київ. 21 березня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО просить генерального прокурора Віктора ПШОНКУ перевірити діяльність іноземних фондів в Україні на предмет дотримання законодавства.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, “різноманітні міжнародні фонди, інститути, відділи в Україні уже давно стали частиною вітчизняного політичного процесу, його активними діячами та фінансистами”.

Він звинуватив міжнародні інституції, які діють в Україні, у витрачанні “десятків мільйонів гривень” на організацію різноманітних заходів, і заявив, що ці кошти “не піддаються точному обрахунку та аналізу щодо відповідності національним інтересам”.

Через це ще у липні 2011 року В.КОЛЕСНІЧЕНКО звернувся до українських представництв міжнародних фондів з проханням надати інформацію щодо напрямків та розміру фінансування українських державних структур, приватних фондів, громадських організацій, фізичних осіб за період з 1991 року до червня 2011 року.

Звернення були надіслані до ряду українських та міжнародних структур, а саме - до Національного демократичного інституту, Міжнародного республіканського інституту, Міжнародного фонду “Відродження”, представництва Британської Ради в Україні, Агентства США з міжнародного розвитку, Міжнародної громадської організації “Дім Свободи Україна”, Фонду сприяння демократії, Фонду Фрідріха Еберта, Фонду Конрада Аденауера, Фонду “Євразія”, Фонду Ганса Зайделя, Програмі розвитку ООН.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що з 12 організацій та фондів відповідь на запит надали 5.

Він висловив своє невдоволення отриманими відповідями.

Так, відповідь представництва Британської Ради в Україні обурила В.КОЛЕСНІЧЕНКА тим, що “нам було відправлено детальний опис діяльності лише за останні 7 років, аргументований тим, що за правилами їхнього внутрішнього документообігу архів зберігає документи не довше, ніж за останні 7 років”.

Також В.КОЛЕСНІЧЕНКО висловив здивування тим, що німецький Фонд Конрада Аденауера надіслав йому один розділ річного звіту за 2010 рік саме німецькою мовою.

У свою чергу фонд “Відродження” у відповідь на депутатський запит окреслив мету своєї діяльності наступним чином: “Сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні...”. З цієї відповіді В.КОЛЕСНІЧЕНКО зробив висновок, що фінансовані “Відродженням” проекти присвячені лише одному вузькому вектору, назва якому – націоналізм.

“Проаналізувавши всі проекти та ініціативи, які були підтримані фондом, ми побачили, що всі вони мають націоналістичний ухил”, – заявив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

За словами депутата від Партії регіонів, після цього у листопаді 2011 року на адреси фондів він направив повторні зверненні, а у лютому 2012 року – ще одні.

Оскільки інших відповідей він не отримав, В.КОЛЕСНІЧЕНКО звернувся до генпрокурора “щодо порушення цими організаціями законодавства України... та перешкоджання діяльності народного депутата України...”.