ЛИНИЯ ИСПАНСКОГО КИНО - УЖЕ ЗАВТРА В УКРАИНЕ!

Завтра, 22 марта в Киеве состоится открытие фестиваля "Линия испанского кино". Компания "Артхаус Трафик", Посольство Испании в Украине и туроператор "Натали Турс" представят украинским зрителям 4 фильма, ставших хитами фестивалей и кинопроката в Испании и за ее пределами.

В этом году "Линия испанского кино" откроется мультипликационным фильмом-мюзиклом "Чико и Рита", номинированным в этом году на премию Оскар в категории "Лучший анимационный фильм". Один из режиссеров фильма, Фернандо Труэба, знаком с золотой статуэткой Американской киноакадемии "лично" - в 1994 году он получил Оскара за фильм "Изящная эпоха", в котором сыграла молодая Пенелопа Крус.

На фестивале также можно увидеть новый фильм одного из самых успешных молодых кинематографистов Испании, Даниэля Санчеса Аревало - комедия "Кузены", самый успешный фильм режиссера на сегодняшний день. История трех повес, дебоширящих в городе своего детства после того, как одного из них бросила невеста, собрала более миллиона евро за первый уик-энд испанского проката. "Испанский Гай Риччи", режиссер Пако Кабезас, после своей безбашенной криминальной комедии "Неоновая плоть" попал в фокус американских продюсеров - ходят разговоры о том, что скоро у режиссера появится проект в Голливуде. Впервые фильм о мелком уличном бандите, решившем к выходу мамочки из тюрьмы построить ей в подарок публичный дом, украинские зрители увидели в июле 2011 года на Одесском международном кинофестивале. А один из самых культовых режиссеров испании, Фернандо Леон де Араноа, обладатель несметного количества номинаций и статуэток национальной премии Гойя, представлен на фестивале своей последней работой - драмой "Амадор". Главную роль в этом фильме исполнила перуанская звезда европейского кино Мегали Сольер, которую многие помнят по фильму "Молоко скорби", номинированному на Оскар и получившему Золотого Медведя Берлинале.

В этом году фестиваль Линия испанского кино пройдет во второй раз. Лучшие фильмы Испании смогут посмотреть зрители Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Донецка, Львова, Запорожья, Винницы.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Официальный партнер: туристический оператор

“Натали Турс”

"Натали Турc" ― компания с 20-летним опытом в сфере массового туризма, один из лидеров туристического рынка России (входит в ТОП-5 компаний по выездному туризму). С 1 декабря 2010 года туроператор "Натали Турc" начал работу в Украине, создав компанию "Натали Турс Украина".

Одним из стратегических направлений работы "Натали Турс" на украинском рынке является Испания. Отправив в 2011 году порядка 15 тыс. туристов, в 2012 году компания планирует увеличить объем своих операций в эту страну в два раза, начав с 2012 года полеты из Харькова, а также расширив полетную программу из Киева. Помимо базовых направлений, таких как: Барселона, регионы Коста Брава и Коста Даурада, о.Майорка, украинскому туристу в 2012 году "Натали Турс Украина" предложит регион Коста Бланка с перелетом в Валенсию, а также Канарские острова. Итого в Испанию в 2012 году туроператор планирует отправить порядка 30 тыс. отдыхающих.

Медиа-партнеры: Макси ТВ, Просто Радио, Фокус, What’s On, Український Тиждень, Gloss.ua, afisha.tochka.net

Организаторы проекта: Компания “Артхаус Трафик”

При поддержке Посольство Испании в Украине