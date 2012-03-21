Общественность должна прибегнуть к акциям протеста, если власть не пойдет на уступки в законопроекте о мирных собраниях - правозащитники

Киев. 21 марта. УНИАН. Общественность должна прибегнуть к массовым акциям протеста, если власть не пойдет на уступки при принятии закона о мирных собраниях.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал правозащитник, представитель Всеукраинской инициативы “За мирный протест!” Михаил ЛЕБЕДЬ.

Он заметил, что законопроект «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» в нынешней редакции может «забюрократизировать» вопрос свободы мирных собраний.

М.ЛЕБЕДЬ сообщил, что в рабочую группу по доработке этого законопроекта уже включена группа правозащитников, которые являются соавторами альтернативного проекта «О свободе мирных собраний». Он также отметил, что таким образом будут начаты переговоры, которые продлятся около 2,5 недель.

М.ЛЕБЕДЬ выразил убеждение, что в случае, если правозащитники и власть не смогут прийти к согласию, общественность должна быть готова к массовым акциям протеста.

«Не обязательно, чтобы мы имели специальный законопроект для того, чтобы защитить нашу свободу собраний. Не во всех странах существуют такие специальные законопроекты», - отметил правозащитник, член Общественного совета при МВД, председатель правления Института “Республика”, представитель Всеукраинской инициативы “За мирный протест!” Владимир ЧЕМЕРИС.

Он заметил, что все законопроекты, которые подают представители власти, - «все они направлены на то, чтобы ограничить свободу собраний в Украине по сравнению с тем, что записано в Конституции Украины и евроконвенции».

В.ЧЕМЕРИС отметил, что для того, чтобы не допустить наступления на свободу собраний, необходимо этот закон принять, но именно в таком виде, чтобы он отвечал Руководящим принципам относительно свободы мирных собраний Бюро по правам человека ОБСЕ и учитывал заключения Венецианской комиссии.

«Наша позиция с самого начала заключалась в том, чтобы законопроект №2450 отклонить и вместо него рассматривать тот законопроект, который разработали представители общественных организаций», - сказал В.ЧЕМЕРИС.

Он также отметил, что в нынешней редакции законопроекта №2450, в частности, устанавливается норма об извещении власти о мероприятии не менее чем за 4 дня до его проведения. Правозащитники объясняют, что таким образом устанавливается «разрешительный» порядок проведения митингов вопреки определенному Конституцией «уведомительному». Законопроект также фактически делает невозможным проведение спонтанного мирного мероприятия.

Как подчеркнул В.ЧЕМЕРИС, если замечания правозащитников не будут учтены в доработанном варианте законопроекта, представители общественных организаций выйдут из рабочей группы.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада отправила на повторное второе чтение проект закона «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» (№2450).

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, профильный комитет парламента должен еще доработать данный законопроект, учтя заключения и замечания Венецианской комиссии.

В свою очередь, ряд экспертов отмечает, что данный законопроект содержит нормы, которые могут сделать невозможным проведение митингов, поскольку осложняется процедура подачи сообщения о проведении мирного мероприятия.