Украинские фармкомпании не уделяют большого внимания открытости в сфере КСО - эксперт

Киев. 22 марта. УНИАН. Украинские фармацевтические компании не уделяют большого внимания открытости в сфере корпоративно социальной ответственности.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления центра «Развитие корпоративной социальной ответственности (КСО)» Марина САПРЫКИНА.

По ее словам, центр провел оценку веб-сайтов крупнейших украинских компаний фармацевтической отрасли на предмет раскрытия информации и активности в сфере корпоративной социальной ответственности. Оценивались 20 крупнейших по объемам продаж компаний, и оценка проводилась по методологии Индекса прозрачности, разработанного компанией Beyond Business (Израиль). Веб-сайты оценивались по четырем основным критериям - отчетность (наличие нефинансового отчета), содержание, навигация и доступность. Оценивалась КСО в трех сферах: трудовые отношения, экологическая ответственность и что компания делает для развития общины.

М.САПРЫКИНА сообщила, что по результатам исследования первое место заняла компания «Артериум» - ее процент открытости составил 45%. Компании «Дарница» и «Никомед» получили по 13,5%, а другие участники обзора - от 6 до 12,5%. Средний показатель раскрытия информации о КСО - 10%. Этот показатель демонстрирует, что фармкомпании не уделяют достаточно внимания освещению своих социальных и экологических проектов и инициатив на своих веб-ресурсах. «В целом, по результатам оценки сайтов можно отметить, что компании фармакологического сектора не уделяют достаточно внимания описанию собственных политик и проектов в сфере КСО», - сказала М.САПРЫКИНА.

Она отметила, что в целом обзор сайтов фармкомпаний показал, что только 6 компаний из 20 имеют на сайте отдельный раздел, посвященный КСО. К тому же, посетители сайтов не могут ознакомиться с финансовыми результатами деятельности компаний, поскольку в большинстве случаев такая информация отсутствует. Только три компании предоставляют информацию о своем руководстве.

М.САПРЫКИНА также сообщила, что некоторые из материнских Фармацевтических компаний, представительства которых работают в Украине, признаны лидерами в сфере КСО, при этом работа по освещению КСО их представительствами в Украине проводится не настолько активно.