Фонд Ахметова поддержал участие украинских писателей и издателей в Лейпцигской книжной ярмарке

Киев. 23 марта. УНИАН. Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» поддержал участие украинских писателей и издателей в Лейпцигской книжной ярмарке

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проектов по направлению «Культурное достояние» фонда Олеся ОСТРОВСКАЯ.

По ее словам, в этом году Лейпцигская ярмарка сфокусировалась на восточноевропейских литературах Украины, Беларуси и Польши как интересных и имеющих потенциал.

«Книжная ярмарка в Лейпциге является основной ярмаркой в Германии, которая отвечает за восточноевропейскую литературу. Немецкий переводный книжный рынок крупнейший в Европе, поэтому является очень важным. Куратором нынешней выставки выступил Мартин ПОЛАК. Он и директор ярмарки обратились к партнерам в Украине с предложением поддержать презентацию украинской книжной сцены», - сказала О.ОСТРОВСКАЯ.

Она отметила, что на ярмарке издатели из Украины имели возможность больше общаться со своими коллегами, «получить орудия продвижения своей деятельности, своих авторов, интенсифицировать диалог со своими коллегами за границей».

«Нам это показалось очень важным, потому что не хватает открытости в украинской культуре, хотя книжной сферы это касается меньше. Поэтому мы считали необходимым поддержать этот проект. Мы поддержали поездку 19 издателей, литераторов» - сообщила О.ОСТРОВСКАЯ.

В этом году награду ярмарки получил Тимоти СНАЙДЕР за книгу «Кровавые земли», которая касается Украины, Беларуси и Польши.

По словам О.ОСТРОВСКОЙ, «мы насчитали 26 событий, которые состоялись при полных залах. Это были чтения, обсуждения, дискуссии, презентации. Украинский стенд на выставке посетило огромное количество людей. Было более 100 публикаций в немецкой прессе об украинском присутствии, достаточно много информационных материалов в новостях об украинской презентации».

В свою очередь, писательница Оксана ЗАБУЖКО, которая также принимала участие в ярмарке, поделилась своими впечатлениями от пребывания в Лейпциге.

«Конечно, интерес к Украине и успех украинской делегации были колоссальными. Внимание и резонанс были обусловлены тем, что приближается Евро-2012. Давайте скажем себе правду, давайте не будем скрывать, все внимание обусловлено не только тем, что в Германии любят и читают ЗАБУЖКО, КУРКОВА… Да – любят и читают… Но для моего нового издания немецкий издатель попросил меня специально написать хоть что-то о Евро. Я написала небольшое эссе, на 5 страниц о фанатском движении в Украине, то, что мне на самом деле интересно», - отметила О.ЗАБУЖКО.

Писательница подчеркнула, что в большинстве интервью, которые она давала австрийской и немецкой прессе, обязательно были вопросы о футболе, фанатском движении.

О.ЗАБУЖКО убеждена, что когда «страна попадает в фокус международного интереса, источником познания любой страны является ее литература, а не ЯНУКОВИЧ, не ТИМОШЕНКО или все то, чем питаются и украинские медиа».

Именно литература, считает О.ЗАБУЖКО, является «главным источником знания о стране не только для рядового гражданина, но и для власти, политиков, для всех, кто что-то хочет знать об этой стране».

«Во всяком случае, председатель австрийского парламента «Музей заброшенных секретов» читал перед приездом в Украину, европейские политики читают книги украинских авторов как источник знаний о стране. Это то, что для наших политиков с их грацией, элегантностью и уровнем IQ образца провинциального секретаря райкома 1980 года просто непостижимо», - отметила О.ЗАБУЖКО.