Пострадавшие инвесторы жилого недостроя “Приозерный” в Киеве просят высшее руководство страны взять под контроль их ситуацию

Киев. 26 марта. УНИАН. 44 участника программы «Доступное жилье», инвестировавшие в строительство квартир в жилом комплексе «Приозерный» по ул. Здолбуновской, 13 в Киеве, строительство которого не завершено в срок, просят высшее руководство страны взять под контроль их ситуацию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила участник программы «Доступное жилье» Елена Пыгида.

«Я хочу обратиться к высшему руководству власти с просьбой взять под свой контроль нашу проблему, чтобы 44 участника программы «Доступное жилье», а также старые инвесторы получили свои квартиры и хотя бы в третьем квартале 2012 года все-таки отпраздновали свое новоселье», - сказала она.

Е.Пыгида отметила, что в 2010 году этот дом вошел в список достраиваемых объектов и стал участником программы «Доступное жилье», которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

«Прошло два года, дом так и не построен. Все сроки введения дома в эксплуатацию не выполнены. Вместо того, чтобы предъявить штрафные санкции к застройщику, фонд (Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству — УНИАН) хочет, чтобы мы добровольно подписали очередной перенос сдачи дома на третий квартал 2012 года. Хотя мы прекрасно видим, что и в третьем квартале 2012 года дом не будет сдан, так как у застройщика фактически нет пустых квартир, осталось только 32, а также нежилые помещения, которых за два года не продалось ни одного», - пояснила инвестор.

По данным представителя участника программы «Доступное жилье» Константина Лисецкого, на достройку объекта необходимо 46 млн. грн.

«Застройщик собирается привлечь средства от продажи нежилых помещений — 23 млн. грн. и парковочных мест на сумму 14 млн. грн. Но дом недостроен, о продаже нежилых помещений и речи не может быть, а паркоместа и в достроенных объектах очень тяжело продаются», - сказал он.

К.Лисецкий отметил, что участники программы, инвестировавшие в строительство данного дома, сейчас готовят письмо в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства с целью выяснить, проводился ли экономический анализ деятельности застройщика в 2010 году и самого объекта, а также на каком основании объект был включен в программу «Доступное жилье».

Руководитель инициативной группы инвесторов в ЖК «Приозерный», объединяющей более 100 инвесторов-физических лиц, Валентина Гурина требует привлечь владельца застройщика дома к ответственности за невыполнение обязательств перед инвесторами.

Она сообщила, что строительство дома на 441 квартиру застройщик начал в 2006 году, а сдача его в эксплуатацию, согласно договоров, была предусмотрена не позднее IV квартала 2007 года.

По данным В.Гуриной, кроме инвесторов-физлиц, инвестировавших строительство через покупку целевых облигаций, также еще в 2006 году это строительство профинансировали госструктуры, такие как Кабинет министров, Нацбанк, КГГА, СБУ, "Укрзализныця", Фонд госимущества, воинская часть и другие.

По словам В.Гуриной, в 2006 году (по данным Минрегионстроя) общая сумма привлеченных застройщиком инвестиций составляла 150 млн грн, что на 13 млн грн превышало стоимость всего проекта.

Кроме того, по словам инвестора-профессионального строителя Владимира Приймака, строительные нормы нарушаются, штукатурка и внутренние стены дома разрушаются, поскольку консервационные работы в данном объекте не проводились.

В свою очередь юрист, представитель инвестора Александр Зайченко сообщил, что правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела против застройщика, мотивируя «отсутствием ответа от застройщика на запросы правоохранительных органов».

Он уточнил, что 16 марта т.г. инвесторы обратились в Генпрокуратуру и прокуратуру Киева с просьбой рассмотреть действия правоохранителей на предмет их соответствия установленным нормам законодательства и наличия коррупционных действий.

В то же время юрист Наталья Доценко-Белоус отметила, что в случае приобретения жилья с помощью целевых облигаций инвесторы рискуют, поскольку эти ценные бумаги ничем не обеспечены, а в случае приостановки строительства инвесторы не могут объединиться в жилищно-строительные кооперативы, которые могут заменить заказчика строительства и достроить дом.

Она рекомендует инвесторам предъявлять к погашению облигации по окончании срока их обращения, поскольку это будет служить доказательством того, что инвестор заявил свои права на будущую квартиру, а далее отстаивать права на квартиру в судебном порядке.

В то же время президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексей Гончарук отметил, что описанная инвесторами объекта ситуация является типичной для страны. По данным ассоциации, за последние 5 лет от противоправной деятельности застройщиков в Украине пострадало почти 120 тыс. человек.

Он также отметил, что в Украине тотально не соблюдаются требования относительно консервации объектов, на которых остановлено строительство.

По словам А.Гончарука, современные механизмы финансирования строительства жилья создавались по инициативе застройщиков с целью минимизации налогообложения. «Каждый из них предусматривает наличие в схеме финансового посредника между застройщиком и инвестором, что приводит к увеличению стоимости жилья, однако, никоим образом не свидетельствует о повышении уровня защищенности инвесторов», - сказал он.

Президент ассоциации считает, что сегодня ни один из механизмов инвестирования в жилищное строительство, предлагаемые действующим законодательством, надлежащим образом не защищает права частного инвестора.