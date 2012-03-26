26 марта - 3 апреля в Киеве состоится ІІІ международный фестиваль театральных школ «Вдохновение»

Киев. 26 марта. УНИАН. С 26 марта по 3 апреля в Киеве пройдет ІІІ международный фестиваль театральных школ «Вдохновение».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН ректор Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенка-Карого, член-корреспондент Академии искусств Украины Алексей Безгин.

По его словам, фестиваль будет проходить по инициативе университета при поддержке Министерства культуры Украины, группы компаний INTECO и Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

А.Безгин сообщил, что на фестивале будут представлені около 15 творческих учебных заведений мира: театральные школы Болгарии, Армении, Ирака, Китая, Мексики, Молдовы, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Венгрии и Украины.

В рамках фестиваля участники представят лучшие творческие программы (показ спектаклей, отрывков из спектаклей, мастер-классы).

Официальные языки фестиваля - украинская и английский.

«У нас есть большое количество школ, которые являются нашими партнерами. Мы принимаем участие в их фестивалях, они, соответственно, принимают участие в наших. Единственное пожелание, которое было - это должен быть лучший спектакль этого года в той или другой школе, и продолжительность не должна превышать 90 минут. Еще одно условие - это номер для гала-концерта. Это единственные условия», - сказал А.Безгин, отметив, что постановки могут быть разными - кукольными, драматическими, музыкальными.

«Проведение такого уровня фестиваля - это еще одно подтверждение высоких традиций театрального искусства, культурных традиций в Украине, это усиление культурных связей со странами-участницами и, конечно, подтверждение того, что Украина является настоящей европейской страной, которая проводит фестивали театральных школ», - сказал меценат, председатель совета директоров группы компаний INTECO Дмитрий Андриевский.