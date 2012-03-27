Захаров не исключает, что парламентская оппозиция будет выдвигать Левченко на должность омбудсмана
Киев, 27 марта. УНИАН. Правозащитник Евгений Захаров не исключает, что парламентская оппозиция будет выдвигать представителя международного женского правозащитного центра "Ла Страда – Украина" Екатерину Левченко на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Такое предположение Е.Захаров сделал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
"Я знаю, что обсуждается кандидатура Екатерины Левченко фракциями "Наша Украина" и БЮТ, чтобы подписи за нее собрать, но не знаю, собраны подписи или нет", - сказал Е.Захаров.
В то же время правозащитник считает, что больше всего шансов на назначение омбудсманом у Валерии Лутковской. "Мне кажется, что Валерия Лутковская в этот раз победит, поскольку ее поддерживает парламентское большинство и много подписей собрано. В этот раз парламент за нее проголосует", - добавил он.
"У Валерии Лутковской есть опыт правозащитной деятельности. Она — человек энергичный, компетентный. По моему мнению, она понимает, что такое права человека. Я надеюсь, что после избрания она будет хорошо исполнять те обязанности, которые определены законом об Уполномоченном по правам человека", - объяснил правозащитник.
Однако, по словам Е.Захарова, было бы лучше, если бы на эту должность был избран представитель гражданского сектора, а не исполнительной власти.
Как сообщал УНИАН, на должность омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – Е.Захарова, набравшего в ходе голосования в парламенте 15 марта 134 голоса, и В.Лутковской, которую поддержали 212 депутатов.