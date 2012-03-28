Художники просят председателя КГГА определить уровень коммунальных тарифов для творческих мастерских как для населения

Киев. 28 марта. УНИАН. Художники просят председателя Киевской горгосадминистрации Александра Попова определить уровень тарифов на коммунальные услуги для творческих мастерских как для населения.

Как сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители Национального союза художников Украины, соответствующее обращение членов союза в виде открытого письма распространено через СМИ и передано в КГГА.

Как отмечается в обращении, при нынешних тарифах “оплата за отопление творческой мастерской-студии превышает заработную плату профессора Академии искусств, то есть за отопление мастерской среднего размера художнику необходимо платить больше, чем владельцу пентхауса в несколько сот метров (сегодня это суммы от 2 тыс. до 9 тыс. грн.), а горячая вода по реальной цене сравнялась с нефтью марки “бренд”.

Авторы обращения отмечают, что «художественная мастерская – это обязательный элемент творческой реализации художника, как музыкальный инструмент для музыканта или письменный стол для писателя». Художники напоминают, что раньше оплата коммунальных услуг в мастерских всегда была как для населения.

“Дополнительно ситуацию осложняет то, что художественные мастерские обложили неподъемным налогом на землю”, - заявляют члены НСХУ, отмечая, что сегодня они поставленные на грань выживания.

“Художники – члены НСХУ, более половины которых люди пенсионного возраста, доведены до отчаяния и уже готовы к акциям протеста и общественного неповиновения”, - говорится в обращении.

Художники надеются, что председатель КГГА услышит их требования и сможет остановить уничтожение культурной среды столицы, иначе идея А.Попова создать в Киеве 100 художественных галерей не имеет смысла – в них нечего будет показывать.

«В эту зиму отдельным художникам, во избежание колоссальных долгов, и как результат – потерять мастерскую, пришлось отказываться от отопления этих помещений. Понятно, что работать при минус 20 градусов в мастерской невозможно было. И более того, в помещениях мастерских стали погибать произведения искусства, которые могли бы когда-нибудь стать гордостью украинской культуры», - говорится в обращении.

По словам членов союза, уже год они пишут письма, обращения, запросы во все органы государственной власти, но до сих пор нет никакой другой реакции, кроме писем-“отписок”.

“Скажите мне, пожалуйста, при средней пенсии в 1,2 тыс. грн. и средней зарплате в тысячу гривен кто может заплатить такие деньги – 9 тыс. грн.? Здесь возникает вопрос: для чего это делается? Или это сознательный такой ход, чтобы забрать имущество у Национального союза, сделать там какие-то офисы, торговые центры и выбросить художников просто на улицу? Если перечислять, сколько союз сделал для государства, какие имена были в нашем союзе – не хватит никакой пресс-конференции... Яблонская, Стороженко, Якутович.... Это люди, которые всегда работали во имя Украины. Сейчас вот такой человек, как например Стороженко – народный художник, профессор, человек, о котором пишут диссертации, через месяц-два просто его выкинут на улицу”, - сказала председатель уставной комиссии киевской организации НСХУ Наталия Кохаль.

По ее словам, в Киеве 573 мастерских Союза художников. “Что делается с тем бюджетом города, если они не могут помочь 573 художникам? Просто в таких условиях, мало того, что работать нельзя, люди зиму не могли работать в мастерских, они не могли зарабатывать деньги на жизнь”, - возмутилась она.

Ведущая социального ток-НЕшоу «Киевский форум» Рена Назарова, которая приняла участие в пресс-конференции, заявила, что воспринимает ситуацию как “культурный геноцид”.

Она объяснила, что лишь некоторые художники выставляются и продают свои работы за десятки тысяч евро, а остальные имеют совсем другие, значительно меньшие поступления.

“Мне кажется, когда художники – люди творческие - сегодня говорят, что уже не имеют сил терпеть, то мне кажется, что уже нужно бить в набат... Они сегодня грозят уже самым страшным – сжигать свои картины, они уже готовы к общественному неповиновению – это самое ужасный”, - сказала Р.Назарова.

На пресс-конференции присутствовали народный художник Украины Владимир Прядка, народный художник Украины Юлий Синькевич, художник-скульптор Виктор Коновал.