Первое собрание Гражданского форума Киева состоится в мае - Кравчук

Киев. 28 марта. УНИАН. Первое собрание Гражданского форума Киева состоится в мае.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН первый Президент Украины, председатель Гражданского форума Киева Леонид Кравчук.

По его словам, сегодня была принята резолюция, в которой, в частности, поручается “рабочему президиуму и рабочим группам подготовить к первому собранию Гражданского форума Киева предложения по всем направлениям развития города, активно взаимодействовать с киевской властью в этих вопросах”.

“Мы планируем проведение первого собрания Гражданского форума Киева в мае нынешнего года. Мы заинтересованы, чтобы подготовка к этому собранию велась в тесном контакте с представителями власти, в частности, с главой Киевской городской администрации Александром Поповым”, - говорится в резолюции, обнародованной Л.Кравчуком.

Он отметил, что на сегодняшнем собрании “люди не говорили о врагах, недругах, а говорили о том, что нужно делать, потому что выступали профессионалы, которые не делили элиту, людей на власть и оппозиционеров”.

В свою очередь первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк отметил необходимость «работать в направлении привлечения инвестиций из-за границы».

«Я часто бываю за рубежом, и у меня там также бывают встречи с бизнесменами, и я возьму на себя такую инициативу, такую смелость привлекать сюда, в Киев и подключать их к решению каких-либо проблем», - добавил он.

По словам музыканта, продюсера, общественного деятеля Олега Скрипки, он “что хотел бы сотрудничать в сфере культуры с властью и также быть инициатором каких-нибудь событий”. Он подчеркнул, что “очень любит Киев и хотел бы его насытить культурной жизнью. У меня есть какие-то идеи, есть какие-то задумки, чтобы их воплотить”.

О.Скрипка отметил, что нужно возрождать не только древнюю культуру Украины, но и развивать современное искусство.

Как сказал чемпион Европы и мира, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев, важно то, что в этом “форуме принимают участие люди-профессионалы”. Он высказал уверенность, что “форум как общественная организация будет заострять внимание на тех недостатках, которые есть в городе”.

Л.Кравчук, отвечая на вопрос журналистов, не станет ли форум «подыгрывать нынешней киевской власти», заявил: “Мы за время Независимости больше всего выучили два слова - “позор” и “прочь”. Я думаю, что уже дети на горшках сидят и повторяют эти слова”.

По его словам, форум только сегодня завершился, а уже появилось много обвинений и подозрений относительно участников этой организации.

Как добавил Л.Каденюк, не должен стоять вопрос, что на выборах мэра Киева должен победить оппозиционер. “Городом должен руководить человек, который имеет опыт большой, который имеет для этого все данные. Представьте себе, что вы можете сесть в самолет, за штурвалом которого сидит человек, который никогда не управлял этим самолетом. Так же и здесь нужно избирать того человека, который умеет руководить, который имеет опыт, который имеет склонности для этого по всем параметрам”, - сказал он.

По словам Л.Кравчука, “киевляне могут сравнить, что было с командой Черновецкого и что произошло с командой Попова”.

“Я путешествую, например, каждый день из Кончи в офис свой и вижу, как обустраиваются дороги, мосты и как развивается Киев. Такого в жизни Киева еще не было некогда. Это власть - и киевская, и центральная (Кабинет министров) - выделяет для этого средства”, - отметил он.

В то же время Л.Кравчук заявил, что сегодня рано говорить, кого форум поддержит на выборах мэра Киева. “Время покажет”, - сказал он.