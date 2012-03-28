2012 год в УГКЦ объявлен Годом мирянина

Киев. 28 марта. УНИАН. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) объявил 2012 год Годом мирянина в УГКЦ.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, рассказывая о подготовке к нынешнему Синоду епископов УГКЦ.

Он сообщил, что синод состоится 9-15 сентября в городе Виннипег (Канада). В работе синода примут участие все епископы УГКЦ со всего мира.

Главной темой синода является «Призвание мирянина в жизни и посланничестве Церкви». Именно поэтому и появилась идея провозглашения Года мирянина в УГКЦ.

Глава УГКЦ отметил, что внимание церкви будет посвящено именно мирянам. "Миряне - это наибольшая часть церковного тела, и, согласно учению церкви, миряне - это те, кто, будучи крещенными, миропомазанными, принимают участие в таинствах церкви, принимают участие в тройной миссии Иисуса Христа: священнической, царской и пророческой, поэтому мирянин является очень важной частью церковного тела", - сказал он.

Как подчеркнул С.Шевчук, главная цель объявления Года мирян - услышать мирян, в частности, речь идет о том, что миряне готовы намного больше делать для церкви, в том числе учить других.

«Наша церковь всегда уделяла внимание мирянам, всегда поощряла верующих быть активными в социальной, культурной, национальной жизни нашей церкви. Всегда церкви были очагами, где зарождались разные общественные организации, в том числе институты гражданского общества", - отметил он.

Глава УГКЦ призвал мирян не только молиться за успешное проведение синода, но и активно участвовать в его подготовке. Можно направить предложения по электронному адресу секретариата Синода: synod@ugcc.org.ua до 15 июня.

С.Шевчук также объяснил, почему будет проведен Патриарший синод 2012 года в Канаде.

По его словам, 100 лет назад в эту страну приехал первый епископ - владыка Никита (Будка). В дни проведения синода УГКЦ будет отмечать это событие. В рамках проведения синода запланирован ряд и других мероприятий. Так, 9 сентября в Кафедральном соборе Святых Владимира и Ольги в Виннипеге состоится Божественная литургия, а 16 сентября - общественный банкет в провинции Манитоба, который посетят также епископы других церквей.