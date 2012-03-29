В «Олимпик-Парке» в 3,2 раза снижен тариф на электроэнергию для владельцев коттеджей

ООО «Управляющая компания «Олимпик Девелопмент» (реализует проект строительства коттеджного городка «Олимпик-Парк») сообщает о значительном снижении тарифа на электроэнергию для владельцев коттеджей.

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии теперь составляет 33,72 копеек. Ранее цена 1 кВт/ч электроэнергии для жителей коттеджного городка «Олимпик-Парк» составляла 1,07 грн. Тариф на электроэнергию снижен в 3,2 раза. В настоящее время компания-подрядчик производит подключение домов к сетям электроснабжения.

Кроме этого, «Управляющая компания «Олимпик Девелопмент» сообщает, что работы по монтажу квартальных электрических сетей выполнены более чем на 80%. Получены технические условия на увеличение мощности системы электроснабжения коттеджного городка «Олимпик-Парк» до 4,5 МВт. Для реализации этого запланировано строительство кабельной линии от подстанции «Бузовая». Смонтирована сборка кабельная универсальная (СКУ), благодаря которой к снабжению электроэнергией в ближайшее время будут подключены построенные в «Олимпик-Парке» коттеджи.

*** Коттеджный городок «Олимпик-Парк» - проект реализуется в 19 км от Киева по Житомирской трассе. На участке площадью 290 га было запланировано возведение 1030 коттеджей и комплекса объектов бытовой инфраструктуры, предусмотрено строительство 3-х очередей домов.