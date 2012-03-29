Инвесторы ЖК «Коцюбинский» заявляют о препятствиях со стороны МВД в получении права собственности на приобретенные ими квартиры

Киев. 29 марта. УНИАН. Инвесторы Жилищного комплекса «Коцюбинский» заявляют о неправомерных, по их мнению, действиях Министерства внутренних дел Украины, в результате которых они не могут получить в собственность свое 100% оплаченное жилье в построенном и сданном в эксплуатацию доме.

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН инвесторы ЖК «Коцюбинский» Игорь Бундз, Ирина Вакулюк и Евгений Васильченко.

«Перед завершением оформления права собственности на приобретенную нами недвижимость, а именно — в октябре 2011 года, стало известно, что в рамках рассмотрения возбужденного 16 сентября 2011 года уголовного дела, органами досудебного следствия был наложен арест на оплаченные нами квартиры в ЖК «Коцюбинский» в пгт Коцюбинское Киевской области, по улице Пономарева, 26, - сказал И.Бундз. - Это значит, что законные собственники, инвесторы, которые проплатили полную стоимость этих квартир, у которых есть все официальные документы на купленное жилье, не могут получить свое жилье».

По словам инвесторов, они обращались в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой о снятии ареста. ГПУ из 622 квартир сняла арест на 105 квартир. При этом инвесторы не понимают, чем руководствовались в ГПУ, удовлетворяя лишь частично требования. Также были обращения в Администрацию Президента Украины, суды, но все безрезультатно.

«Мы не имеем никакого отношения к указанному уголовному делу, к лицам, против которых оно возбуждено, не являемся подозреваемыми или обвиняемыми, и вообще не понимаем причин наложения запрета на наше имущество. По нашему глубокому убеждению, аресты наложены по неизвестным нам причинам неизвестными лицами, исключительно по желанию Главного следственного управления МВД», - говорится в распространенном на пресс-конференции пресс-релизе.

В комментарии УНИАН начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук заверил, что сложившаяся ситуация с ЖК «Коцюбинский» должна быть решена до 20 апреля т.г. по каждой квартире отдельно «в законном порядке и с учетом интересов людей». По его словам, в милицию обратился коммерческий банк по факту того, что строительной организацией было передано залоговое имущество без согласия банка.