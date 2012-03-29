Федерация водно-моторного спорта презентовала программу гонок 2012 года в Украине

Киев. 29 марта. УНИАН. Национальная федерация водно-моторного спорта Украины презентовала программу мероприятий и гонок на 2012 год в Украине и участия команды “Украинский дух” в мировых первенствах и международных соревнованиях.

На пресс-конференции в УНИАН президент Национальной федерации водно-моторного спорта Виктор Шемчук сообщил, что в этом году в Украине состоится целый ряд соревнований.

Среди них он назвал Чемпионат мира по аквабайку в Киеве (июль), Чемпионат мира по F1H2O, который состоится в июле в акватории Киевского моря в городе Вышгород, Чемпионат мира по JT-250, Чемпионат мира по Formula 500, Кубок Европы в классе гидропланов SBIP H-2000, Кубок мэра Тернополя в классе T-550. Последние четыре из перечисленных соревнований состоятся в августе на Тернопольском пруду в Тернополе.

В свою очередь, украинская команда “Украинский дух” планирует принять участие в Национальном чемпионате США в Нью-Йорке в сентябре этого года, Чемпионате мира SBIP в Ки Уэст (США) в ноябре, гонках вокруг Британии (июнь 2012 года) и “Гонке тысячелетия” – 2400 морских миль из Британии в Монако (июнь 2013 года).

В.Шемчук сообщил, что команда “Украинский дух” была создана в 2008 году. Сегодня участниками команды являются сам В.Шемчук, Алексей Чендеков, Андрей Лисенко и Дмитрий Герасименко.

Со времени своего создания команда дважды становилась чемпионом мира (в 2009 и 2011 годах), призером континентального первенства (в 2009 и 2010 годах) и серебряным призером национального чемпионата Италии (в 2009 году).

В мае 2010 года на правах страны, команда которой стала чемпионом мира, Украина принимала мировое первенство в Ялте. Организация этих соревнований была признана одной из лучших в мире. В этом сезоне “Украинский дух” стал бронзовым призером мирового первенства.