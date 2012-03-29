Профсоюз энергетиков обратился к Президенту с просьбой решить вопрос задолженности за электроэнергию

Киев. 29 марта. УНИАН. Независимый отраслевой профессиональный союз энергетиков Украины (НОПСЭУ) обратился к Президенту Виктору Януковичу с просьбой решить вопрос нарастающей задолженности за потребленную электроэнергию, в частности, особенно это касается коммунальных предприятий по водоснабжению.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель профсоюза Валерий Погорелый.

«По состоянию на 1 марта текущего года общая задолженность потребителей всех категорий за электрическую энергию составляет 12,6 млрд грн, из которых водоснабжающие предприятия задолжали более 4,1 млрд грн, или треть от общего долга потребителей электроэнергии», - отметил он. В частности задолженность в январе-феврале т.г. выросла на 10,2%, сообщил председатель профсоюза, долги водоканалов выросли на 7,8% и продолжают накапливаться.

По словам В.Погорелова, структура задолженности перед энергетиками на сегодня следующая: 5,412 млрд грн — долг предприятий жилищно-коммунального хозяйства (в том числе предприятия водоснабжения), 3,618 млрд грн — долг предприятий промышленности, 3,216 млрд грн — населения, а также 142 млн грн — это долг сельхозпроизводителей и т. д.

НОПСЭУ, в частности, просит Президента урегулировать вопрос относительно внесения изменений в госбюджет-2012, предусмотрев средства на погашение задолженности в разнице тарифов на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу, возникшую в связи с несоответствием фактической стоимости услуг с тарифами, которые утверждались органами местной власти.

Также необходимо урегулировать вопрос о реструктуризации долгов водоканалов перед энергетиками. Кроме того, профсоюз считает необходимым провести всеукраинское совещание с участием губернаторов и мэров городов с целью решения проблем с задолженностью.

НОПСЭУ также просит Президента обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу незаконных действий местных органов прокуратуры относительно запрета для энергоснабжающих компаний отключать должников, обратиться в Высший совет юстиции по вопросу незаконных решений судов о запрете отключения должников.

По мнению НОПСЭУ, необходимо кроме прочего решить вопрос приведения коммунальных тарифов к экономически обоснованному уровню со стороны Национальной комиссии по регулированию рынку коммунальных услуг.

НОПСЭУ также просит Президента обратиться к Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики по поводу возможности на период решения проблемы расчетов водоснабжающих предприятий разрешить энергетикам не осуществлять 100% поточные расчеты с ГП «Энергорынок».

По словам главы профсоюзного комитета энергоснабжающей компании ООО «Луганское энергетическое объединение» Нталаии Лапыгиной, в течение 2011 года предприятия водоканала увеличили дебиторскую задолженность перед компанией на 154 млн грн.

О проблемах с задолженностью перед энергоснабжающими компаниями говорит и председатель профсоюзного комитета энергоснабжающей компании ОАО «Запорожьеоблэнерго» Александр Кирей: «Расчеты по городу Бердянск составляют порядка 16-28% за отпущенную электроэнергию. В этом году, к сожалению, произошел даже прирост задолженности — на 1 января было 62 млн грн, нарастили еще 6 млн грн». Также он отмечает, что по трем государственным предприятиям области числится задолженность перед «Запорожьеоблэнерго» на сумму 305 млн грн.

Кроме того, о проблеме роста задолженности перед энергоснабжающими компаниями говорят и представители профсоюзов «Полтаваоблэнерго» и «Житомироблэнерго».