Соглашение о выплате пенсий между Украиной и Израилем должно быть подписано до июня 2012 года - посол Израиля

Киев. 29 марта. УНИАН. Соглашение о выплате пенсий между Украиной и Израилем должно быть подписано до июня 2012 года, чтобы выплата началась с 2013 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Реувен Дин Эль.

По его словам, на сегодняшний день экспертами подготовлены два документа, которые переданы для утверждения в ведомства.

«Договоры находятся на стадии резолюций министерств, которые напрямую относятся к этому - Минфин, Минюст, МИД, Минэкономики, и после этого будут переданы на ратификацию, чтобы до июня достичь подписания уполномоченными лицами», - сказал посол.

Р.Дин Эль сообщил, что «если документ будет подписан позже, те суммы, о которых идет речь, не будут внесены в бюджеты 2013 года».

«Я думаю, что впервые с тех пор, как ведутся переговоры, а ведутся они около 4 лет, достигнуто соглашение, о котором всегда говорили», - сказал он.

Р.Дин Эль отметил, что «речь идет не только о пенсиях граждан Украины, которые приехали в Израиль, но и наоборот».