«Ощадбанк» начнет регистрацию незарегистрированных вкладчиков советского Сбербанка с сентября

Киев. 2 апреля. УНИАН. «Ощадбанк» начнет регистрировать вкладчиков советского Сбербанка, которые в 2008 году не зарегистрировались в реестре для получения выплаты по обесцененным вкладам, с сентября 2012 года.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов.

«Что касается актуализации тех, кто вообще не был в банке, и тех, кто был, но получил, с сентября месяца мы их регистрируем и актуализируем, а что касается выплат — это бюджет, это решение Кабмина», - сказал С.Подрезов.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» (г. Киев) установил сроки актуализации данных Реестра вкладчиков Сбербанка СССР в зависимости от их возраста.

Первыми обновить информацию о себе в реестре смогут вкладчики, которым на 1 января 2012 года исполнилось 80 лет - со 2 по 20 апреля 2012 года. Соответственно, эту процедуру смогут пройти граждане, которым исполнилось: 70-79 лет - с 21 апреля по 20 мая 2012 года; 60-69 лет - с 21 мая по 20 июня; 50-59 лет - с 21 июня по 20 июля т.г. Вкладчики, которым до 50 лет, смогут актуализировать свои данным в Реестре с 21 июля 2012 года.

В банке подчеркивают, что актуализация данных осуществляется в отношении тех вкладчиков, которые не получили в течение 2008 года компенсационные средства в пределах проиндексированных сбережений (но не более 1000 гривень на одного вкладчика) и данные о которых внесены в "Реестр вкладчиков сбережений граждан" до 1 января 2012 г.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович, в рамках своих социальных инициатив, заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.