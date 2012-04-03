Общественность Киева инициирует создание органов самоорганизации населения для осуществления контроля за действиями властей

Киев. 3 апреля. УНИАН. Председатель Комитета защиты местного самоуправления в Киеве Виталий Комов призывает жителей столицы активно создавать органы самоорганизации населения для осуществления контроля за действиями властей.

Об этом В.Комов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Сегодня община Киева имеет свои проблемы, которые не решаются. Жители Киева уже понимают, что если они не создадут органы управления, органы самоорганизации, у нас будущего не будет", - сказал В.Комов.

По его словам, такая система отвечает Европейской хартии местного самоуправления и законодательству Украины. Однако он убежден, что такая модель может быть реализована только при совместной системной работе Киевского городского совета и членов общины Киева на основе программы развития местного самоуправления в Киеве.

"В Киеве проживает свыше 3 млн. граждан. И сегодня, если мы в год выборов не сформулируем свою задачу, свою модель управления, то в будущем нам в нашем городе места не будет", - сказал В.Комов.

По мнению председателя Комитета защиты местного самоуправления, Киевский городской совет должен делегировать соответствующим территориальным органам самоорганизации определенные полномочия. В частности, речь идет об участии этих органов в согласовании вопросов, которые касаются интересов жителей при составлении проектов бюджета и планов социально-экономического развития, градостроительной документации, программ реконструкции, а также ремонта домов и благоустройства территорий.