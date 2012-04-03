Киев. 3 апреля. УНИАН. Представители общественности и врачи призывают украинские власти запретить аборты.

Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Легальные аборты – основной фактор упадка Украины».

Как подчеркнула председатель всеукраинского благотворительного фонда «За достоинство человека» Геня Самборская, легальный статус абортов в Украине привел к тому, что аборты стали явлением обычным, повседневным. «Количество нерожденных детей исчисляется миллионами. С 1955 года, когда аборты легализовались, было уничтожено население целого государства. Официальная статистика свидетельствует, что за годы независимости убиты нерожденные в лоне матери около 8 миллионов. Однако ведущие специалисты соглашаются, что и эти цифры не отвечают действительности, потому что многие аборты не регистрируются, как в частных, так и в государственных клиниках. Мы имеем богатые земли, природные ресурсы, но убиваем свой основной потенциал», - отметила Г.Самборская.

В свою очередь, акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии НМУ им. Богомольца Александра Загородняя акцентировала внимание на пагубных последствиях искусственного прерывания беременности для здоровья женщины. «В первую очередь, аборты вызывают воспалительные заболевания половых органов, а в некоторых случаях (при ослабленном иммунитете) и отдаленные воспалительные процессы в других органах», - отметила врач.

К отдаленным последствиям, по словам А.Загородней, относится ощущение вины, которая преследует каждую женщину, сделавшую аборт. «В дальнейшем это ощущение вины реализовывается в депрессиях, которые не диагностируются никакими физическими методами, однако проявляются хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мигренями, расстройствами сосудистого тонуса», - сказала А.Загородняя, подчеркнув, что ни один врач не может выяснить причину этих болезней, в результате женщина подлежит длительному и малоэффективному лечению.

«Искусственное прерывание беременности вызывает тяжелые расстройства гормонального регулирования, последствием которого является гормональное бесплодие, развитие раковых и передракових заболеваний молочной железы, шейки матки. Также одним из последствий аборта может стать иммунологическая несовместимость между мужчиной и женщиной. Такое бесплодие плохо поддается лечению, даже с применением современных репродуктивных технологий», - отметила врач, подчеркнув, что предупредить болезнь всегда лучше, чем лечить ее.

В свою очередь, кандидат биологических наук Виктория Олиферчук подчеркнула, что аборты – «это большая трагедия для нашей страны». Она убеждена, что проблемы, которые украинцы имеют в социальной, политической жизни, обусловлены тем, что «мы купаемся в крови нерожденных детей». «Такую землю и таких людей Господь не может благословить. Поэтому мы должны принести свое покаяние. Покаяние – это переоценка ценностей. Люди должны пресечь это зло в себе и вокруг себя», - отметила В.Олиферчук.

Участники пресс-конференции призвали украинцев обратить внимание на «безмолвную войну в абортариях Украины». Они подготовили обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу. В документе отмечается, что «государство, которое перестает защищать жизнь человека от зачатия и до смерти, позволяя дискриминацию на стадии развития, приходит в упадок, потому что подрывает основы своей общественной и экономической жизнеспособности, уничтожает молодое поколение граждан».

Участники пресс-конференции призвали В.Януковича «гарантировать право на жизнь каждому зачатому человеку и прекратить насилие над женщинами».

Справка УНИАН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете абортов. Автором законопроекта №10170 от 12 марта выступил депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Шкиль.

В пояснительной записке к законопроекту, целью и задачей документа является "запрещение искусственного прерывания беременности, кроме случаев, когда это угрожает жизни беременной женщины".

Депутат считает, что запрет абортов в Украине поможет преодолеть демографический кризис. В своих комментариях депутат подчеркнул, что не боится увеличения количества уголовных абортов. «Достаточно уже того, что за 20 лет мы убили 20 млн детей. За последние 12 лет население Украины уменьшилось на 5 млн человек (с 52 млн до 47 млн). Если такая демографическая динамика будет продолжаться, то через несколько лет народ Украины будет состоять в основном из иммигрантов - выходцев из Азии", – заявил А.Шкиль.