Киев. 3 апреля. УНИАН. 4 апреля начинается прием заявлений для участия во втором отборе кандидатов на должность судьи впервые.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игорь Самсин.

Он напомнил, что в 2011 году ВККСУ впервые провела отбор кандидатов на должность судьи по новым правилам, а именно на основе анонимного тестирования и квалификационного экзамена. Эта автоматизированная процедура была призвана обеспечить конфиденциальность и гарантии недопущения постороннего вмешательства в процесс прохождения тестирования и сдачи квалификационного экзамена.

И.Самсин сообщил, что завтра начинается прием заявлений и документов для участия во втором отборе кандидатов на должность судьи впервые с учетом прогнозируемого количества судей в местных судах общей юрисдикции на 2012 год. Председатель ВККСУ добавил, что, по расчетам комиссии, количество вакантных должностей судей составляет 724 единицы. По его словам, ориентировочная дата проведения анонимного тестирования – конец мая – начало июня.

Руководитель комиссии рассказал о частичных изменениях в процедуре конкурса, внесенных по результатам проведения первого отбора. По словам И.Самсина, с целью оптимизации процесса комиссия пришла к выводу, что ответственность за правильность оформления и полноту заполнения документов должен нести сам кандидат, который является юристом с высшим образованием. “Кандидаты должны осознавать всю ответственность, которая возлагается на них при реализации стремления стать судьей”, – сказал И.Самсин.

Также отныне на стадии квалификационного экзамена каждый кандидат будет проходить собеседование. “Это нововведение касается более тщательного подхода к выявлению личных и моральных качеств кандидатов”, – заметил И.Самсин.

Кроме этого ВККСУ планирует приблизить процесс выполнения практического задания к реальному процессу решения судебного спора.