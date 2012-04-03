Постабортный синдром у женщины может возникнуть через десятки лет - психолог

Киев. 3 апреля. УНИАН. Постабортный синдром у женщины может проявиться через 10-30 лет после искусственного прерывания беременности.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказала кандидат психологических наук Людмила Гридковец.

По словам специалиста, одним из главных признаков состояния постабортного синдрома является ощущение вины, которое провоцирует депрессивные расстройства и развитие психических патологий у женщины. Л.Гридковец рассказала, что в практике психологов наблюдаются случаи развития шизофрении у женщин пожилого возраста, где первопричиной является именно аборт. «Когда поднимаешь первопричину с глубинного уровня, обнаруживаются факты абортивности в прошлом, непрощения женщины себя. Причем, этого непрощения не было сразу после аборта. Оно начинает развиваться со временем в контексте роста личности, изменения ее мировоззренческих позиций», - отметила Л.Гридковец.

Психолог отметила, что женщина, которая прибегает к аборту, сама относится к категории «уцелевших» (от искусственного прерывания беременности). «В семье такой женщины делали аборты либо мать, либо бабушки. Синдром «уцелевшего» наблюдается в 70-80% семей нашего общества", - подчеркнула психолог.

Ссылаясь на результаты исследования, которое проводилось научными работниками среди студенческой молодежи четыре года назад, специалист отметила, что 76% молодых людей имели суицидальные мысли или поступки. «Когда мы начали исследовать эту категорию молодежи, выяснилось, что в анамнезе всех их семей присутствовал аборт. В то же время мы провели исследование среди молодежи, которая не имела ни суицидальных мыслей, ни поступков, соответственно там наличие абортов было только в десяти процентах случаев», - отметила Л.Гридковец.

Она также подчеркнула, что искусственное прерывание беременности провоцирует определенный сценарий проживания действительности. Для синдрома «уцелевшего» характерна фиксация ребенка либо на состоянии – я не нужен в этом мире, либо - я не могу простить то, что со мной хотели сделать. Хотя непосредственно к ребенку не было применено ни одной мысли абортивного характера, а аборт был перед рождением ребенка или после», - заметила специалист.

Таким образом, по словам психолога, фактор «уцелевшего» формируется независимо от того, были ли мысли относительно конкретного ребенка, или был анамнез в данной семье.

Л.Гридковец также рассказала, что психологи часто сталкиваются с фактами, когда онкологическая болезнь развивается у женщин, которые сами не делали аборт, но он был у онкобольной матери или бабушки. «Это фактор вытеснения определенной части своего рода, которое приводит к вытеснению на физическом уровне. Таким образом, происходят изменения. Аборт оказывает очень широкие последствия для личности и женщины, и ребенка, и мужчины», - отметила психолог, подчеркнув, что, как свидетельствует практика, женщина никогда не прощает мужчине аборта. «Женщина на подсознании до последнего ожидает, что мужчина ее остановит, скажет, что ребенок ему нужен, что он их любит. И если такого не происходит, женщина отдаляется от мужчины, люди отдаляются. Происходит деформация семьи», - отметила Л.Гридковец.