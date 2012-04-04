Окружной админсуд Киева 11 апреля рассмотрит иск экологов к прокуратуре относительно незаконности работы дельфинария "Немо"

Киев. 4 апреля. УНИАН. Окружной административный суд Киева 11 апреля рассмотрит иск общественных организаций - Киевского экологического культурного центра и "Экоправо-Киев" - к Голосеевской районной прокуратуре в столице относительно незаконности работы дельфинария "Немо".

Об этом директор Киевского экологического культурного центра Владимир Борейко и юрист "Экоправо-Киев" Галина Левина сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В своем исковом заявлении мы просим Окружной административный суд Киева признать бездеятельность Голосеевской районной прокуратуры незаконной и обязать ее принять надлежащие меры для прекращения незаконной деятельности киевского дельфинария "Немо", - сказала Г.Левина.

По ее словам, предварительное судебное слушание дела начнется 11 апреля в 11.00.

В свою очередь, В.Борейко сообщил, что дельфинарий "Немо" работает без соответствующих разрешений. В частности, эколог сослался на письма, полученные организацией от Государственной архитектурно-строительной инспекции, исполняющего обязанности главного государственного инспектора по надзору в сфере пожарной безопасности в Киеве, Государственной экологической инспекции в столице, а также от главного санитарного врача столицы.

"Еще 17 сентября 2009 года постановлением главного государственного санитарного врача Голосеевского района деятельность киевского дельфинария "Немо" была запрещена. По результатам проверок, санитарная инспекция района передала материалы в Голосеевскую прокуратуру для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования. Но прокуратура никоим образом не отреагировала на сообщение санстанции, даже после повторного обращения", - уточнил В.Борейко.

Эколог обратил внимание на тот факт, что деятельность киевского дельфинария по решению контролирующих органов неоднократно запрещалась, но заведение продолжает работать. "В дельфинарий каждый день приходит большое количество людей, и эти люди не застрахованы от того, что этот объект может обвалиться. Потому что государственные органы, которые дают разрешения на эксплуатацию какого-либо здания, такого документа не выдавали", - отметил В.Борейко.

Справка УНИАН. Киевский дельфинарий входит в состав национальной сети культурно-оздоровительных комплексов "Немо" в Украине, которые также действуют в Одессе, Харькове, Донецке и Бердянске.

Дельфинарий не только предлагает для зрителей шоу при участии дельфинов, но и предоставляет услуги дельфинотерапии.