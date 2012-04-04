В Украине проходит месячник по упорядочению спортивных площадок

Киев. 4 апреля. УНИАН. В Украине с 1 по 30 апреля проходит Всеукраинский месячник «Спорт для всех – общая забота» по упорядочению спортивных площадок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта Сергей Глущенко.

Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 3 млн. украинцев и будет упорядочено свыше 35 тыс. площадок.

Среди основных задач месячника, в частности, упорядочение и обустройство спортивных площадок в канун весенне-летнего периода при участии широкой общественности, проведение информационно-пропагандистской кампании с целью привлечения внимания государственных и общественных организаций к вопросам ежедневного занятия населения физической культурой и создание надлежащих условий для ежедневных занятий, внедрение современных стандартов активного досуга и создание здоровой конкуренции среди местных обществ с целью обеспечения надлежащих условий для занятий массовой физической культурой.

Директор Всеукраинского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Петр Мартын сообщил, что в мероприятии планируют принять участие и известные спортсмены. «Если будет желание увидеть известных спортсменов, известных лиц у себя во дворе – обращайтесь, мы гарантируем, что известные люди будут приезжать на эту площадку» - сказал он.

В частности, в мероприятиях планируется участие Анны Бессоновой, Валерия Гончарова, Ларисы Заспы, Александра Крикуна, Сергея Бубки и других.

Председатель Ассоциации олимпийцев Украины Нина Уманец заметила, что ассоциация совместно с Комиссией атлетов Национального олимпийского комитета Украины также планируют принять участие в обустройстве спортивных площадок. «На сегодняшний день с областными управлениями и в городе Киеве обсуждаются те площадки, где мы сможем посадить деревья и пообщаться с учениками, чтобы еще раз объяснить им, что они должны вовлечься в здоровый образ жизни», - сказала она.

Также П.Мартын сообщил, что по итогам проведения месячника в мае будут определены лучшие населенные пункты в каждой области и 3 лучших области. Победителю, который будет наиболее активным и обустроит наибольшее количество площадок, будет вручен суперприз – атлетическая спортивная площадка.

В свою очередь С.Глущенко отметил, что в 2011 году государством не выделялись средства на строительство спортивных площадок. Однако усилиями местной власти и предпринимателей, в частности, в Днепропетровской области в прошлом году было оборудовано 200 спортивных площадок, в Закарпатской – 16.