7 апреля в Киеве состоится Первый Международный молодежный форум «Leadership in health»

Киев. 5 апреля. УНИАН. В Академии адвокатуры Украины 7 апреля состоится Первый Международный молодежный форум «Leadership in health», главная цель которого - воспитание здоровой успешной молодежи, лидеров и полноценных членов общества. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко.

Организаторами форума стали Академия адвокатуры Украины и Центр культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь».

«Молодежь не любит, когда ее учат, но с удовольствием воспринимает примеры – истории достижения успеха: как известные люди стали тем, кем они есть. Может быть, после такого рассказа кто-то станет олимпийским чемпионом. Или отметит для себя: быть спортивным – здорово», - сказал В.Янченко.

Он отметил, что в «Парке Киевская Русь» для детей и молодежи работает школа стрельбы из лука, открылась школа средневекового танца. Кроме того, молодежь может принять участие в конном сафари по местам эпохи князя Владимира. Открыт клуб по историческому фехтованию. Планируется открытие клуба по ножевому спорту.

«Мы развиваем коллективные виды спорта. Уже подготовлены шлемы и кольчужки для младших рыцарей, и скоро мы увидим сражение «стенка на стенку». Все мы помним школьную игру «Зарница». У нас будет что-то подобное», - пообещал В.Янченко.

Говоря о форуме, президент Союза молодежи «Киевская Русь» Святослав Лешик отметил, что в рамках проекта запланированы спортивные флешмобы, молодежные фестивали, велопробег: от Майдана Незалежности - до «Парка Киевская Русь».

Участники пресс-конференции были едины во мнении, что для того, чтобы заниматься спортом, не нужны дорогие абонементы в фитнес-клубы, достаточно рано вставать, делать зарядку и утреннюю пробежку.

Президент детского фестиваля «Здоровье. Стиль. Мода» Марина Кинах считает, что важно, чтобы общественная инициатива и усилия государства были направлены на популяризацию здорового образа жизни.

«Физическое здоровье неотделимо от духовного. Но у детей изменилось отношение к физической культуре, большинство не хотят ею заниматься. Мне хочется, чтобы молодежь услышала нас», - сказала М.Кинах.

Вместе с тем она отметила, что в Украине не достаточное количество детских площадок, дети не знают популярных ранее игр.

В свою очередь, ректор Академии адвокатуры Украины Татьяна Варфоломеева считает, что нужно инициировать мероприятия, «чтобы сама молодежь сказала, что быть здоровым, красивым, спортивным – это модно».

«Мы хотим, чтобы молодежь проснулась, чтобы граждане нашего государства были здоровыми. Здоровый способ жизни не нужно откладывать. Сегодня школьники не могут сдать спортивные нормативы. На уроках физкультуры зафиксированы случаи смерти. Молодежь пьет пиво, курит... Нужно, чтобы здоровый образ жизни был заложен с детства. Ведь какой здоровой молодежь была во времена Киевской Руси!», - отметила Т.Варфоломеева.

Как напомнил В.Янченко, все мероприятия, которые состоятся в этом году в «Парке Киевская Русь», приурочены к празднованию трех дат - 1530-летия Киева, 1150-летия зарождения государства Киевская Русь (одна из вероятных дат) и 1130-летия провозглашения Киева столицей государства Киевская Русь.