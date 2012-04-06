Репер Ларсон заявил, что сожалеет о конфликте с журналистом

Киев. 6 апреля. УНИАН. Репер Сергей Ларькин (псевдоним Ларсон) заявил, что сожалеет о конфликте с журналистом Андреем Пясецким.

Об этом С.Ларькин сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом он попросил прощение у А.Пясецкого за нанесенные травмы.

«Я никакой не «мажор», у меня отец - военный на пенсии, мама – стюардесса, тоже на пенсии. У меня нет никаких богатых родителей. Я ярый противник «мажоров»... Я сожалею, что все так произошло, потому что я не ожидал, что он (А.Пясецкий - УНИАН) так сильно ударится и у него будет такой большой синяк, и неизвестно, откуда он у него появился», - сказал С.Ларькин.

Репер подчеркнул, что хотел предложить А.Пясецкому помощь, однако не смог связаться ни с ним, ни с его родственниками, ни с его представителями. При этом С.Ларькин подчеркнул, что готов оказать помощь в лечении А.Пясецкого.

«Я ни разу не сталкивался с таким хамством, которое было в мою сторону сделано. Я подъехал к ресторану, я не заехал на бровку, как это пишут, что я несся по тротуару, я проехал по проезжей части, подъехал к бровке, где стояло много пешеходов и ждали зеленого света. Часть пешеходов, когда увидела, что подъехала машина и хочет заехать на бровку, расступилась. Два молодых парня сомнительной внешности неадекватно себя вели, они, скажем так, не отходили» - сказал С.Ларькин.

Репер отметил, что когда загорелся зеленый свет, один из молодых людей, проходя мимо его автомобиля, показал ему средний палец. С.Ларькин отметил, что не бил журналиста, а только толкнул его в плечо. «Меня это очень сильно возмутило, потому что если бы это заслуженно было, и я действительно чуть не сбил, если мне покажут палец, я скажу: извините, виноват. Но если ты пропускаешь человека, ничего ему не делая, и тебя еще посылают, то я не сдержался», - отметил С.Ларькин.

При этом репер высказал мнение, что в момент конфликта А.Пясецкий был в состоянии наркотического опьянения. «Было такое впечатление, что он был под наркотическим эффектом. По нему видно, что он какой-то нездоровый парень», - сказал С.Ларькин.

По словам репера, с его стороны есть свидетели конфликта, при этом С.Ларькин отметил, что в сути конфликта должно разобраться следствие, и если выяснится, что виноват он, готов нести ответственность. С.Ларькин отметил, что уехал с места происшествия только после того, как убедился, что А.Пясецкий встал, и с ним «все нормально».

«Я толкнул его в плечо, он упал на асфальт, это я помню точно. Я посмотрел, что он лежит на асфальте, подошел к машине, сел и припарковался под рестораном. Я зашел в стеклянные двери ресторана, наблюдал за этой картиной. Он (А.Пясецкий - УНИАН) поднялся, перешел на другую сторону, с ним стоял его друг и какая-то женщина. Я постоял и понял, что сейчас будет тут какой-то кипишь и уехал, потому что у меня намечалась серьезная встреча», - сказал С.Ларкин.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля начальник Отдела связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве Игорь Михалко сообщил, что в Киеве водитель Lexus избил прохожего.

“Вчера в 17.50 по адресу Леси Украинки, 24 переходил дорогу мужчина 1987 года рождения, по тротуару ехал автомобиль. Между этим мужчиной и водителем авто возник спор, который перерос в конфликт. Водитель этого авто вышел, и нанес несколько ударов этому гражданину. В результате была вызвана милиция”, - сказал И.Михалко.

Он не назвал фамилий участников конфликта и марку автомобиля.

По словам И.Михалко, проводится проверка для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

*** После этого случая в Facebook была создана рабочая группа относительно этого инцидента, где сообщается, что во вторник, 3 апреля, около 17.50 журналист Андрей Пясецкий и его товарищ Дмитрий “подошли к перекрестку на бульваре Леси Украинки и улицы Щорса с противоположной от McDonald's стороны, на пешеходном переходе уже достаточно много людей ожидали зеленого сигнала светофора. Андрей и Дмитрий оказались в задних рядах. В этот момент по тротуару со стороны Леси Украинки в том же направлении на людей сзади вылетел паркетник Lexus (номера АА2273ВР, тонированные окна и фары), резко затормозив и фактически упершись бампером в тех пешеходов, которые стояли сзади. В этот момент загорелся зеленый и люди пошли вперед, Дмитрий немного опередил Андрея и уже обернувшись на крики сзади, увидел, что неизвестный, зажав одной рукой голову Андрея наносит ему несколько ударов. Это происходило на зебре в двух метрах от тротуара, где стоял Lexus. После этого (очень быстро) водитель сел в Lexus, съехал на тротуар и рванул по улице Щорса. Описание нападающего - около 35 лет, атлетическое телосложение (накачанный), волосы русые, короткие. В этот момент Андрей лежал на зебре и вокруг него уже собирались люди”.